Во Франции задержали двух человек по делу о пропавшей девочке

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Французские следователи в рамках расследования обстоятельств загадочного исчезновения 9-летней девочки Маэли на юго-востоке Франции задержали уже двух человек, сообщает газета Le Parisien.

Ранее сообщалось, что Маэли вместе с родственниками и другими детьми гостила на свадьбе в коммуне Пон-де-Бовуазен (департамент Изер). В последний раз ее видели рано утром в воскресенье в банкетном зале, где проходил праздник.

По данным источников, близких к расследованию, обоим мужчинам по 34 года. Первый подозреваемый, задержанный в четверг утром, был гостем на свадьбе, где в последний раз видели Маэли. Следствию предстоит узнать, по какой причине мужчина "отсутствовал на торжестве во время предположительного исчезновения Маэли". В пятницу утром срок его задержания был продлен на 24 часа. Второй подозреваемый был задержан в пятницу, чтобы "прояснить противоречивые показания".

Основной версией расследования является похищение девочки неизвестным. Источники в полиции сообщили, что служебные собаки потеряли след Маэли на парковке банкетного зала.

Следователи не теряют надежду найти Маэли живой спустя шесть дней после исчезновения. "Мы все дальше уходим от места исчезновения. Мы не теряем надежду, что она все еще может быть жива. Мы проверяем все версии. Мы продолжаем думать, что она села в машину", — цитирует издание представителя местной полиции Жана Пертюэ.

В поисках девочки участвуют крупные силы жандармерии, аквалангисты и спелеологи. В поисковой операции задействован вертолет и беспилотный летательный аппарат. Всего правоохранители планируют допросить 250 человек, 180 из них были гостями на свадебной вечеринке.