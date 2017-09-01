Во Франции задержали двух человек по делу о пропавшей девочке

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Французские следователи в рамках расследования обстоятельств загадочного исчезновения 9-летней девочки Маэли на юго-востоке Франции задержали уже двух человек, сообщает газета Le Parisien.
По данным источников, близких к расследованию, обоим мужчинам по 34 года. Первый подозреваемый, задержанный в четверг утром, был гостем на свадьбе, где в последний раз видели Маэли. Следствию предстоит узнать, по какой причине мужчина "отсутствовал на торжестве во время предположительного исчезновения Маэли". В пятницу утром срок его задержания был продлен на 24 часа. Второй подозреваемый был задержан в пятницу, чтобы "прояснить противоречивые показания".
Основной версией расследования является похищение девочки неизвестным. Источники в полиции сообщили, что служебные собаки потеряли след Маэли на парковке банкетного зала.
В поисках девочки участвуют крупные силы жандармерии, аквалангисты и спелеологи. В поисковой операции задействован вертолет и беспилотный летательный аппарат. Всего правоохранители планируют допросить 250 человек, 180 из них были гостями на свадебной вечеринке.