Чешские власти выступили против размещения в стране иностранных военных баз

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Власти Чехии не видят необходимости иметь иностранные военные базы, в том числе, США на своей территории, заявил в интервью РИА Новости посол в Чехии в РФ Владимир Ремек.

"Социально-демократическая партия, которая сейчас является одной из правящих в Чехии, придерживалась мнения, что не нужно никаких военных баз, в том числе, американских. Посмотрим, что случится после будущих парламентских и президентских выборов. Но, тем не менее, сейчас политическое руководство придерживается того, что нет надобности иметь иностранные базы на нашей территории. Это я могу заявить. Но это не означает, что все так считают. Но пока официально это так", — заявил Ремек, отвечая на вопрос, считают ли власти Чехии целесообразным размещение американской системы ПРО на своей территории.

Вице-президент Майк Пенс еще во время президентской кампании в США призвал к разворачиванию противоракетного щита в Чехии и Польше.

Первый объект американской системы ПРО в Восточной Европе заработал на бывшей военно-воздушной базе Девеселу на юге Румынии. Позднее аналогичный объект был заложен на территории Польши в Редзиково. Ранее сообщалось, что строительство базы предполагается завершить в 2018 году.