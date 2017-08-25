Владимир Ремек: Чехии не нужны американские военные базы

Посол Чехии в России Владимир Ремек рассказал в интервью РИА Новости о том, какими он видит перспективы налаживания отношений РФ и Евросоюза, санкциях, отношении Праги к проекту газопровода "Северный поток-2" и других политических и экономических аспектах российско-чешского взаимодействия.

— Господин Ремек, на период вашей работы послом Чешской Республики в России пришлось самое серьезное охлаждение отношений между Россией и ЕС. Есть ли надежда на их улучшение? Что для этого нужно сделать?

— Я не думаю, что можно каким-то резким скачком что-то сделать в ближайшем обозримом будущем. Но очевидно, что надо этим заниматься.

Сейчас мы готовим визит нашего президента в Россию. Я буду очень надеяться, что этот визит может поспособствовать некоторому улучшению взаимопонимания, поскольку я в этом отношении лично придерживаюсь мнения, что сами санкции — это, в принципе, неконструктивно. Наш президент приводит пример с санкциями США против Кубы и то, что Америка за почти полвека практически ничего не достигла. Единственное, что, как правило, сопровождает санкции — ухудшение положения простого народа. Поэтому я не ожидаю резкого изменения (в отношениях РФ и ЕС — ред.), но я надеюсь, что постепенно будет улучшено взаимопонимание.

— В прошлом году товарооборот России и Чехии уменьшился по сравнению с 2015 годом на 10,6%. Есть ли какие-нибудь позитивные изменения этой тенденции в этом году?

— Несмотря на санкции, где Чехия придерживается общей позиции ЕС, нельзя сказать, что экономические отношения с Россией провалились. Санкции были только одним из факторов, которые влияли на изменения экономических отношений. Более существенным фактором были крупные изменения в ценообразовании на энергоносители, прежде всего на нефть, и в связи с этим падение курса рубля и, скажем, некоторая пониженная платежеспособность российской стороны и другие вытекающие из этого моменты. Поэтому, естественно, особенно с 2015 года, произошло снижение нашего обмена не только товаров, услуг, но и в принципе экономических параметров. Но тем не менее Россия остается достаточно весомым партнером Чехии. В торговом плане РФ для Чехии остается на первом месте из стран, не входящих в ЕС, хотя с ней уже начинает конкурировать Китай.

Согласно официальной статистике, в первом полугодии 2017 года наш экспорт в Россию вырос на 20% и составил порядка 40 миллиардов чешских крон (1, 8 миллиарда долларов — ред.), взаимный товарооборот с РФ вырос более чем на 35% и составил 102 миллиарда чешских крон (4, 6 миллиарда долларов — ред.).

Поэтому это чувствительный прирост. Это надо иметь в виду. Это означает и является одним из признаков того, что Россия, видимо, преодолела кризис и идет вверх. Что, с моей точки зрения, положительно и для нас.

С сентября прошлого года мы стали наблюдать повышенный интерес граждан России к посещению Чехии. То есть существенно увеличился спрос на шенгенские визы для посещения Чешской Республики. Это увеличение трудно охарактеризовать каким-то средним числом, но можно сказать, что в абсолютном исчислении это приближается к рекордному 2013 году, то есть сейчас — уровень 2011 и 2012 годов.

— Российская сторона ранее сообщила, что в ноябре ожидается визит президента Чешской Республики Милоша Земана в Россию. Известны ли уже даты? Посетит ли он, кроме Москвы, другие города? © РИА Новости / Алексей Никольский Перейти в фотобанк Путин поблагодарил главу Чехии за помощь в развитии отношений с Россией

— Сейчас детали этого визита прорабатывается. Я буду на следующей неделе на традиционном совещании послов в Праге. Я надеюсь, что будет отдельный разговор как с представителями МИД Чешской Республики, так с представителями аппарата президента о предстоящем визите в РФ. О конкретной дате я не уполномочен объявлять. Могу сказать, что скорее всего это будет во второй половине ноября. Хотелось бы, чтобы в рамках визита президент Милош Земан кроме Москвы посетил как минимум еще один российский регион. Могу добавить, что президента Земана будет сопровождать большая делегация чешских предпринимателей.

— Многие страны Центральной и Восточной Европы заявляют, что Россия представляет для них угрозу. Опасается ли России Чехия? Считаете ли вы, что от РФ и правда исходит угроза для Чехии и ЕС в целом?

— Наверняка у нас есть люди, которые говорят, что представляет (опасность — ред.). Лично я не придерживаюсь такой точки зрения. Я даже когда работал депутатом в Европарламенте (в 2004 — 2013 годах), всегда придерживался политической точки зрения, что нам надо строить отношения, которые были бы направлены на сотрудничество, в том числе, например, на упрощение межчеловеческих контактов. В этом направлении я работаю и в должности посла.

— Вы сказали о некоторых позитивных тенденциях в товарообороте. На ваш взгляд, сказывается ли российское продуктовое эмбарго на чешской экономике и бизнесе?

— В принципе, оно Чехии особо не коснулось, потому что не было такой массовой продовольственной продукции, которая шла бы в Россию.

Но оно коснулось нашего сотрудничества в другом плане. В Чехии довольно сильная промышленная составляющая сельского хозяйства, то есть разработка и производство технологий, различных машин и тому подобное. В связи с тем что Россия взяла курс на большую самостоятельность и самодостаточность в производстве основных и базовых продуктов, увеличился спрос на наши технологии.

Недавно приезжал сюда наш министр сельского хозяйства во главе предпринимательской миссии, мы были в Ростове-на-Дону. У нас традиционно проводится большая сельскохозяйственная выставка в Южной Чехии, туда приглашена российская делегация. В России известная немецкая фирма CLAAS построила завод по производству комбайнов, поставщиком запчастей на эти комбайны является чешская компания Agrostroj Pelhřimov. Она начала рядом строительство завода по производству комплектующих для сельского хозяйства и техники также для упомянутой немецкой компании.

— Что вы думаете про новые американские санкции в отношении РФ? Многие европейские политики обеспокоены тем, что они могут затронуть совместные проект России и Европы. Какова позиция Праги по этому вопросу?

— Я думаю, что мы будем сейчас более подробно об этих позициях говорить на совещании послов в Праге. Специальных указаний для послов в этом плане не поступало. Я могу сказать, что, видимо, не все воспринимается гладко, но пока не было больших громких заявлений, как, например, из Германии.

— Нынешний вице-президент США Майкл Пенс ранее заявлял, что Вашингтон должен добиваться размещения американской противоракетной обороны в Чехии? Считают ли власти Чехии целесообразным размещение подобной системы на своей территории?

— Социал-демократическая партия, которая сейчас является одной из правящих в Чехии, придерживалась мнения, что не нужно никаких военных баз, в том числе американских. Посмотрим, что случится после будущих парламентских и президентских выборов. Но тем не менее сейчас политическое руководство придерживается того, что нет надобности иметь иностранные базы на нашей территории. Это я могу заявить, но это не означает, что все так считают. Но пока официально это так.

— Поддерживает ли Чехия проект "Северный поток-2" и рассчитывает ли после его ввода в строй стать важным транзитером в страны Восточной и Южной Европы? © РИА Новости / Алексей Даничев Перейти в фотобанк В Чехии заявили о важности транзита российского газа через Украину

— Чехия в первую очередь поддерживает диверсификацию энергетических ресурсов. Что касается диверсификации энергетических путей транзита, то важно, чтобы это была настоящая диверсификация, а не только замена одного пути на второй. Транзитный путь через Украину поэтому является необходимым для энергетической безопасности Европы. Говоря про "Северный поток-2", Чехия тоже настаивает на том, чтобы проект не был реализован вопреки европейскому законодательству. Законодательные вопросы "Северного потока-2" сейчас обсуждаются в ЕС.

— Чехия остается одним из популярных у россиян туристических направлений. Не планируют ли чешские власти как-то облегчать визовые процедуры для граждан РФ? Франция, например, заявила, что будет выдавать визы за два дня, будет ли что-то подобное у чешской стороны?

— Пока ничего такого не было сказано, я не могу обещать, потому что мне об этом не известно. Тем не менее облегчение визового вопроса существует для обладателей дипломатических паспортов, в некоторой степени для, например, спортивных, молодежных групп. С некоторых этих групп не взимается визовый сбор.

© Фотохост-агентство Перейти в фотобанк Более 40% граждан Чехии одобряют отношение Земана к России, показал опрос В России у нас очень широкая сеть визовых центров, где можно подавать заявления на получение виз. За исключением некоторых отдельных случаев это работает достаточно гибко, и мне неизвестны какие-то системные проблемы, если заблаговременно обращаться. Это достаточно отработанная схема, которую большинство людей хорошо знает и умеет с ней работать, о чем свидетельствует увеличение заявлений на получение шенгенских виз в Чехию.

— Не планирует ли Škoda расширять свое присутствие в России? Будут ли новые заводы, кроме сборки на мощностях Volkswagen в Калуге? Где и когда они могут быть построены?

— Этот вопрос было бы уместно задать представителю компании Škoda, так как я не являюсь представителем этой компании. По данным, которые есть в свободном доступе, Škoda не собирается уходить с российского рынка. Фирма, кроме Калуги, собирает свои машины еще на заводе "ГАЗ" в Нижнем Новгороде.

Это мое личное мнение, но в будущем Škoda может в России открыть еще один завод, например в той самой Калуге, рядом с уже действующим заводом группы Volkswagen. Хочу еще отметить, что во время спада спроса на новые машины в России компании удалось сохранить свою долю рынка. Российский рынок является для Škoda значимым и перспективным.

© РИА Новости / Золото Олег Перейти в фотобанк Рабочие на конвейере сборочного цеха на производстве автомобилей Skoda Yeti на Горьковском автозаводе, где открылось производство полного цикла автомобилей Skoda Yeti совместно с компанией VOLKSWAGEN Group Rus © РИА Новости / Золото Олег Перейти в фотобанк Рабочие на конвейере сборочного цеха на производстве автомобилей Skoda Yeti на Горьковском автозаводе, где открылось производство полного цикла автомобилей Skoda Yeti совместно с компанией VOLKSWAGEN Group Rus

— Чешские СМИ сообщили о том, что вы обратились в МИД республики с просьбой о досрочном прекращении полномочий и возвращении в Прагу по семейным обстоятельствам. Правда ли это? © РИА Новости / Алексей Даничев Перейти в фотобанк Жители Чехии рассказали о своем отношении к России

— Хочу сразу пояснить, что никуда никакое письменное заявление я не подавал. Это однозначно. Должность посла невыборная, туда назначают и обычно на определенный срок. В среднем в Чехии принято говорить о четырехлетнем сроке пребывания на должности посла. Если брать этот четырехлетний срок, смотря с какой даты считать, то у меня он заканчивается приблизительно в декабре 2017 или в январе 2018 года. Я просто удивляюсь, как можно такое написать, тем более что это не основывается ни на каком заявлении. Обычно перед визитом на высшем уровне посол не меняется. Я надеюсь, что наш президент прилетит в РФ, визит состоится и будет полезным и удачным. И я буду иметь хотя бы 14 дней, чтобы здесь "закруглиться" по всем дипломатическим правилам.

— В чешских СМИ ваш отъезд объяснялся тем, что вы якобы хотели проводить больше времени со своей семьей в Чехии и что ваша супруга чувствует себя оторванной от внуков.

— Я 22 года не живу в Чехии, у меня взрослые самостоятельные дети. Они самостоятельны как экономически, так и в принятии решений. Обе дочери замужем, и они давно понимают, какие решения принимает в своей карьере отец, а они должны приспосабливаться. Самое прекрасное то, но на этом я не хотел бы делать упор, что есть технический момент. У моей жены нет внуков, хотя у меня есть внук, потому что моя старшая дочь — от первого брака. Поэтому эти публикации не основываются на действительности.