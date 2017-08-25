Владимир Ремек: Чехии не нужны американские военные базы

Посол Чехии в России Владимир Ремек рассказал в интервью РИА Новости о том, какими он видит перспективы налаживания отношений РФ и Евросоюза, санкциях, отношении Праги к проекту газопровода "Северный поток-2" и других политических и экономических аспектах российско-чешского взаимодействия.
— Господин Ремек, на период вашей работы послом Чешской Республики в России пришлось самое серьезное охлаждение отношений между Россией и ЕС. Есть ли надежда на их улучшение? Что для этого нужно сделать?
— Я не думаю, что можно каким-то резким скачком что-то сделать в ближайшем обозримом будущем. Но очевидно, что надо этим заниматься.
— В прошлом году товарооборот России и Чехии уменьшился по сравнению с 2015 годом на 10,6%. Есть ли какие-нибудь позитивные изменения этой тенденции в этом году?
— Несмотря на санкции, где Чехия придерживается общей позиции ЕС, нельзя сказать, что экономические отношения с Россией провалились. Санкции были только одним из факторов, которые влияли на изменения экономических отношений. Более существенным фактором были крупные изменения в ценообразовании на энергоносители, прежде всего на нефть, и в связи с этим падение курса рубля и, скажем, некоторая пониженная платежеспособность российской стороны и другие вытекающие из этого моменты. Поэтому, естественно, особенно с 2015 года, произошло снижение нашего обмена не только товаров, услуг, но и в принципе экономических параметров. Но тем не менее Россия остается достаточно весомым партнером Чехии. В торговом плане РФ для Чехии остается на первом месте из стран, не входящих в ЕС, хотя с ней уже начинает конкурировать Китай.
Поэтому это чувствительный прирост. Это надо иметь в виду. Это означает и является одним из признаков того, что Россия, видимо, преодолела кризис и идет вверх. Что, с моей точки зрения, положительно и для нас.
С сентября прошлого года мы стали наблюдать повышенный интерес граждан России к посещению Чехии. То есть существенно увеличился спрос на шенгенские визы для посещения Чешской Республики. Это увеличение трудно охарактеризовать каким-то средним числом, но можно сказать, что в абсолютном исчислении это приближается к рекордному 2013 году, то есть сейчас — уровень 2011 и 2012 годов.
— Российская сторона ранее сообщила, что в ноябре ожидается визит президента Чешской Республики Милоша Земана в Россию. Известны ли уже даты? Посетит ли он, кроме Москвы, другие города?
— Сейчас детали этого визита прорабатывается. Я буду на следующей неделе на традиционном совещании послов в Праге. Я надеюсь, что будет отдельный разговор как с представителями МИД Чешской Республики, так с представителями аппарата президента о предстоящем визите в РФ. О конкретной дате я не уполномочен объявлять. Могу сказать, что скорее всего это будет во второй половине ноября. Хотелось бы, чтобы в рамках визита президент Милош Земан кроме Москвы посетил как минимум еще один российский регион. Могу добавить, что президента Земана будет сопровождать большая делегация чешских предпринимателей.
— Многие страны Центральной и Восточной Европы заявляют, что Россия представляет для них угрозу. Опасается ли России Чехия? Считаете ли вы, что от РФ и правда исходит угроза для Чехии и ЕС в целом?
— Наверняка у нас есть люди, которые говорят, что представляет (опасность — ред.). Лично я не придерживаюсь такой точки зрения. Я даже когда работал депутатом в Европарламенте (в 2004 — 2013 годах), всегда придерживался политической точки зрения, что нам надо строить отношения, которые были бы направлены на сотрудничество, в том числе, например, на упрощение межчеловеческих контактов. В этом направлении я работаю и в должности посла.
— Вы сказали о некоторых позитивных тенденциях в товарообороте. На ваш взгляд, сказывается ли российское продуктовое эмбарго на чешской экономике и бизнесе?
— В принципе, оно Чехии особо не коснулось, потому что не было такой массовой продовольственной продукции, которая шла бы в Россию.
Но оно коснулось нашего сотрудничества в другом плане. В Чехии довольно сильная промышленная составляющая сельского хозяйства, то есть разработка и производство технологий, различных машин и тому подобное. В связи с тем что Россия взяла курс на большую самостоятельность и самодостаточность в производстве основных и базовых продуктов, увеличился спрос на наши технологии.
— Что вы думаете про новые американские санкции в отношении РФ? Многие европейские политики обеспокоены тем, что они могут затронуть совместные проект России и Европы. Какова позиция Праги по этому вопросу?
— Я думаю, что мы будем сейчас более подробно об этих позициях говорить на совещании послов в Праге. Специальных указаний для послов в этом плане не поступало. Я могу сказать, что, видимо, не все воспринимается гладко, но пока не было больших громких заявлений, как, например, из Германии.
— Нынешний вице-президент США Майкл Пенс ранее заявлял, что Вашингтон должен добиваться размещения американской противоракетной обороны в Чехии? Считают ли власти Чехии целесообразным размещение подобной системы на своей территории?
— Социал-демократическая партия, которая сейчас является одной из правящих в Чехии, придерживалась мнения, что не нужно никаких военных баз, в том числе американских. Посмотрим, что случится после будущих парламентских и президентских выборов. Но тем не менее сейчас политическое руководство придерживается того, что нет надобности иметь иностранные базы на нашей территории. Это я могу заявить, но это не означает, что все так считают. Но пока официально это так.
— Поддерживает ли Чехия проект "Северный поток-2" и рассчитывает ли после его ввода в строй стать важным транзитером в страны Восточной и Южной Европы?
— Чехия в первую очередь поддерживает диверсификацию энергетических ресурсов. Что касается диверсификации энергетических путей транзита, то важно, чтобы это была настоящая диверсификация, а не только замена одного пути на второй. Транзитный путь через Украину поэтому является необходимым для энергетической безопасности Европы. Говоря про "Северный поток-2", Чехия тоже настаивает на том, чтобы проект не был реализован вопреки европейскому законодательству. Законодательные вопросы "Северного потока-2" сейчас обсуждаются в ЕС.
— Чехия остается одним из популярных у россиян туристических направлений. Не планируют ли чешские власти как-то облегчать визовые процедуры для граждан РФ? Франция, например, заявила, что будет выдавать визы за два дня, будет ли что-то подобное у чешской стороны?
— Пока ничего такого не было сказано, я не могу обещать, потому что мне об этом не известно. Тем не менее облегчение визового вопроса существует для обладателей дипломатических паспортов, в некоторой степени для, например, спортивных, молодежных групп. С некоторых этих групп не взимается визовый сбор.
— Не планирует ли Škoda расширять свое присутствие в России? Будут ли новые заводы, кроме сборки на мощностях Volkswagen в Калуге? Где и когда они могут быть построены?
— Этот вопрос было бы уместно задать представителю компании Škoda, так как я не являюсь представителем этой компании. По данным, которые есть в свободном доступе, Škoda не собирается уходить с российского рынка. Фирма, кроме Калуги, собирает свои машины еще на заводе "ГАЗ" в Нижнем Новгороде.
Это мое личное мнение, но в будущем Škoda может в России открыть еще один завод, например в той самой Калуге, рядом с уже действующим заводом группы Volkswagen. Хочу еще отметить, что во время спада спроса на новые машины в России компании удалось сохранить свою долю рынка. Российский рынок является для Škoda значимым и перспективным.
— Чешские СМИ сообщили о том, что вы обратились в МИД республики с просьбой о досрочном прекращении полномочий и возвращении в Прагу по семейным обстоятельствам. Правда ли это?
— Хочу сразу пояснить, что никуда никакое письменное заявление я не подавал. Это однозначно. Должность посла невыборная, туда назначают и обычно на определенный срок. В среднем в Чехии принято говорить о четырехлетнем сроке пребывания на должности посла. Если брать этот четырехлетний срок, смотря с какой даты считать, то у меня он заканчивается приблизительно в декабре 2017 или в январе 2018 года. Я просто удивляюсь, как можно такое написать, тем более что это не основывается ни на каком заявлении. Обычно перед визитом на высшем уровне посол не меняется. Я надеюсь, что наш президент прилетит в РФ, визит состоится и будет полезным и удачным. И я буду иметь хотя бы 14 дней, чтобы здесь "закруглиться" по всем дипломатическим правилам.
— В чешских СМИ ваш отъезд объяснялся тем, что вы якобы хотели проводить больше времени со своей семьей в Чехии и что ваша супруга чувствует себя оторванной от внуков.
— Я 22 года не живу в Чехии, у меня взрослые самостоятельные дети. Они самостоятельны как экономически, так и в принятии решений. Обе дочери замужем, и они давно понимают, какие решения принимает в своей карьере отец, а они должны приспосабливаться. Самое прекрасное то, но на этом я не хотел бы делать упор, что есть технический момент. У моей жены нет внуков, хотя у меня есть внук, потому что моя старшая дочь — от первого брака. Поэтому эти публикации не основываются на действительности.