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В мире

Нидерланды получили от России новые данные по катастрофе MH17

09:5025.08.2017
(обновлено: 09:52 25.08.2017)
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© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкМесто крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой областиМесто крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Россия передала международной следственной группе (JIT) новую информацию по крушению Boeing 777 под Донецком — в частности, данные с радаров и инструкции по их расшифровке. Об этом сообщает сайт нидерландской прокуратуры.

Специалист по авиационному праву профессор Эльмар Гимулла (Германия)
© Фото : официальный сайт Эльмара Гимуллы
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Информация была передана в ответ на запрос JIT, направленный в Москву. Сообщается, что сведения предоставлены в принятом в Европе формате ASTERIX. Ранее Россия уже передавала голландской стороне данные о крушении самолета, однако Нидерланды не смогли их расшифровать.

Росавиация в феврале этого года отмечала, что "с самого начала активно содействовала следствию" и передала Нидерландам данные первичной радиолокации, позволяющие оценить воздушную обстановку на момент катастрофы, в максимально подробным и необработанном видел.

Формат ASTERIX, согласно пресс-релизу ведомства, предполагает передачу уже обработанных данных, что по сути делает их "вторичными".

Boeing 777, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство погибших — граждане Нидерландов.

Расследование катастрофы

В сентябре 2016 года JIT представила предварительный доклад о расследовании катастрофы.

Поисковые работы на месте крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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По данным следователей из Нидерландов, Малайзии, Украины, Австралии и Бельгии, самолет был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук" с территории, которую на тот момент якобы контролировали ополченцы. Точное место запуска, по их информации — поле рядом с населенным пунктом Первомайское.

Кроме того, комплекс "Бук", согласно выводам международной следственной группы, доставили в Донбасс с российской территории, а на следующий после катастрофы день вернули обратно.

Спасатели работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing 777. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Такие выводы представители JIT сделали, основываясь в основном на данных, переданных Украиной. В МИД России заявили о предвзятости следственной группы.

Российский концерн "Алмаз-Антей" провел собственное расследование катастрофы. Так, отмечается, что ракета была выпущена из "Бук-М1" в окрестностях населенного пункта Зарощенское — территории, на момент катастрофы подконтрольной украинским силовикам.

Кроме того, "Алмаз-Антей" установил тип ракеты — 9М38М1. В России, по данным экспертов, такая ракета не производится с 1999 года, однако на вооружении украинской армии они есть.

Обе стороны конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к катастрофе.

В июле МИД Нидерландов объявил, что судебный процесс по делу о крушении MH17 пройдет в этой стране в соответствии с ее законами.

В 2015 году Россия заблокировала проект резолюции Совбеза ООН по международному трибуналу в отношении виновных в этой авиакатастрофе, объяснив это тем, что эта авиакатастрофа является результатом уголовного преступления, не представляющего угрозу международному миру и безопасности.

Крушение малайзийского Boeing под Донбассом
© РИА Новости, Инфографика
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Расследование крушения малайзийского Boeing под Донецком
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В мире
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