Из зоны боевых действий в Ираке вывезли десять детей из Казахстана

Бои за Талль-Афар в Ираке. 23 августа 2017

Бои за Талль-Афар в Ираке. 23 августа 2017

АЛМА-АТА, 25 авг – РИА Новости, Михаил Егорин. Четырнадцать граждан Казахстана, среди которых три женщины и 10 детей, выведены из зоны боевых действий в Ираке, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

"Мы получили информацию о выводе из зоны боевых действий в Ираке 14 граждан Казахстана. Среди них один мужчина, три женщины и десять детей. В настоящее время они находятся в Ираке, готовится их эвакуация", — сказал Жайнаков.

По его словам, этим делом уже занимаются казахстанские дипломаты в посольстве Казахстана в Иордании.

"Более подробная информация будет представлена позднее", — заключил он.

В четверг глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в рамках гуманитарной операции из иракского Таль-Афара эвакуированы шесть россиян и шесть граждан Казахстана.