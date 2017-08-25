Из зоны боевых действий в Ираке вывезли десять детей из Казахстана

АЛМА-АТА, 25 авг – РИА Новости, Михаил Егорин. Четырнадцать граждан Казахстана, среди которых три женщины и 10 детей, выведены из зоны боевых действий в Ираке, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.
По его словам, этим делом уже занимаются казахстанские дипломаты в посольстве Казахстана в Иордании.
"Более подробная информация будет представлена позднее", — заключил он.
В четверг глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в рамках гуманитарной операции из иракского Таль-Афара эвакуированы шесть россиян и шесть граждан Казахстана.