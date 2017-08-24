Кадыров рассказал об эвакуации шести россиян из Ирака

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в рамках гуманитарной операции из иракского Таль-Афара эвакуированы шесть россиян и шесть граждан Казахстана.

"В иракском Курдистане завершился очередной этап крупной гуманитарной операции по спасению граждан России и стран СНГ. Для ее организации я направил в Ирак представителя Главы ЧР на Ближнем Востоке и Северной Африке, сенатора Зияда Сабсаби. Накануне удалось освободить в Таль-Афаре и доставить в безопасное место 12 человек, среди которых шесть граждан России и столько же граждан Казахстан", — написал он в Instagram.

Он добавил, что установлено местонахождение в Курдистане еще шести граждан России.

Он подчеркнул, что ограниченная информация о гуманитарной акции на Ближнем Востоке дается не из-за ее утаивания, а для обеспечения безопасности детей и участников операции, поскольку работа ведется в одной из самых опасных зон мира.

Кадыров отметил, что в операции по освобождению принимали участие спецслужбы и правоохранители Иракского Курдистана, большую поддержку оказали сотрудники Генконсульства РФ в Эрбиле. Он сообщил, что представитель главы Чечни на ближнем Востоке Зияд Сабсаби встретился с руководителем администрации президента Курдистана Фуадом Хусейном, главой МИД Фалахом Мустафой, министром внутренних дел Каримом Синджари и замруководителя Собеза Курдистана Ребером Ахмадом и передал им слова благодарности за помощь и содействие в спасении россиян.