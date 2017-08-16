В ЮАР опровергли информацию о возвращении первой леди Зимбабве на родину

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Супруга президента Зимбабве Грейс Мугабе все еще находится в ЮАР, где против нее заведено дело об избиении, сообщает издание Citizen со ссылкой на министра полиции страны Фикиле Мбалула.

Во вторник сообщалось, что Грейс Мугабе вернулась на родину из ЮАР, где на нее было заведено дело по обвинению в избиении девушки.

По словам Мбалула, Грейс Мугабе не покидала ЮАР и сейчас находится в столице страны Претории. Отмечается, что она должна была явиться в суд во вторник. Однако сначала время заседания несколько раз переносилось, а в итоге первая леди так и не появилась в суде.

Уточняется, что Грейс Мугабе запросила дипломатический иммунитет в связи с обвинениями в избиении девушки.

Ранее сообщалось, что потерпевшая обратилась в полицию после того, как Грейс Мугабе якобы избила ее удлинителем в отеле Йоханнесбурга, где девушка находилась в компании сыновей первой леди. После этого сообщалось, что Грейс Мугабе добровольно явилась в полицию ЮАР. Однако затем южноафриканские правоохранители опровергли эту информацию. При этом в полиции отмечают, что не выдавали ордер на арест женщины.