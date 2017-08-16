В МЧС Армении заявили о ликвидации очагов огня в заповеднике

ЕРЕВАН, 16 авг – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Основные очаги пожара в старейшем армянском заповеднике, Хосровском лесу, потушены; утром 17 августа будет решен вопрос дальнейшего использования российского Ил-76, сообщила во вторник РИА Новости заместитель начальника управления информации и по связям с общественностью армянского МЧС Нана Гндоян.

В среду в МЧС Армении сообщили, что спасателям удалось в основном изолировать и потушить огонь в Хосровском лесу, где огонь охватил сотни гектаров зеленых насаждений. В частности, изолирован и потушен огонь периметра 13,5 из 16 километров. В данный момент ведутся работы по тушению оставшегося периметра в 2,5 километра.

"По положению на 17.30 (16.30 мск) удалось погасить основные очаги пожара в Хосровском заповеднике на оставшемся периметре в 2,5 километра. Ил-76 продолжает участвовать в тушении пожара, создавая зоны безопасности и влажную среду для предотвращения повторного возгорания очагов", — сказала Гндоян.

По ее словам, самолет осуществил в целом 10 вылетов, шесть – во вторник, четыре – в среду.

"Вопрос о дальнейших вылетах Ил-76 и проведении широкомасштабных работ будет решен завтра утром после изучения данных воздушной разведки", — отметила Гндоян. Она добавила, что Гидрометцентр ожидает дожди на Хосровским лесом в 19.00 (18.00 мск).

Ранее в российском МЧС сообщили, что в соответствии с запросом правительства Армении в Ереван вылетел самолет МЧС России Ил-76, оснащенный выливными авиационными приборами. По данным МЧС РФ, Ил-76 за первый день работы локализовал сильные очаги пожаров на территории заповедника "Хосровский лес" в Армении, сбросив за шесть вылетов более 250 тонн воды.

Хосровский лес был основан в IV веке нашей эры армянским царем Хосровом III Аршакидом. В 1958 году на этом месте был создан государственный заповедник площадью более 29 тысяч гектаров. Он богат флорой и фауной, здесь произрастает около 1,8 тысячи видов растений, из них 24 — эндемики (виды растений и животных, свойственные относительно небольшой территории), а 80 входят в Красную книгу Армении.

В лесу обитают занесенные в Красную книгу леопарды, рыси, арменийские муфлоны, безоаровые козлы, медведи, а также кабаны, лисицы, зайцы, куницы, волки, барсуки, коршуны, орлы, дикие голуби.