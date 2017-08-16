На Филиппинах во время антинаркотических рейдов убили более 30 человек

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Число убитых в ходе антинаркотических рейдов на Филиппинах возросло до 32, еще 107 человек задержаны, сообщает телеканал CNN Philippines со ссылкой на заявление полиции.

В нем отмечается, что в ходе оперативных мероприятий были изъяты 230 граммов метамфетаминов, 765 граммов марихуаны, а также гранаты и огнестрельное оружие. Рейды проводились одновременно на территории 13 городов страны.

"Полиция провинции Булакан продолжает упорно воплощать в жизнь кампанию по борьбе с нелегальными наркотиками…и другими формами преступности", — цитирует телеканал заявление правоохранителей.

Президент Филиппин Родриго Дутерте в своем ежегодном послании заявил, что не намерен отступать от борьбы с наркоторговлей в стране, несмотря на критику со стороны международных организаций.

Избранный в мае 2016 года Дутерте выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, а также теми, кто распространяет наркотики. Согласно последним данным ООН, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркоторговлей, в том числе в ходе расследования преступлений в этой сфере. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей в стране.

На критику со стороны международных правозащитных организаций, ООН, США и Евросоюза Дутерте неизменно отвечает в жесткой форме, считая подобную критику вмешательством во внутренние дела его страны. Ранее он пригласил представителей из ООН и Евросоюза для проведения расследования убийств на Филиппинах в рамках борьбы с наркоторговлей.