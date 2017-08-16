Грибы-убийцы: эксперт назвал причину падения 200-летнего дуба на Мадейре

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Причиной падения 200-летнего дуба, которое привело к гибели 13 человек на португальской Мадейре, вероятно, стали грибы опята, поразившие корневую систему дерева, сообщает местная газета Diario de Noticias Madeira.

Инцидент произошел во вторник во время религиозного праздника, который отмечают в городе Фуншал — административном центре автономии в Атлантическом океане, расположенной в тысяче километров от континентальной Португалии. Мероприятие также посетили многие иностранные туристы.

Экс-глава местной службы лесного хозяйства Роша да Силва уверен, что дерево было "гнилым", пишет газета. "Если мы проведем анализы, наверняка обнаружим там опята", — заявил он. Бывший лесничий выразил сожаление, что природоохранные ведомства ограничиваются заботой о цветах и не проводят регулярный мониторинг деревьев.

© REUTERS / Duarte Sa Скорая помощь на месте падения дерева на острове Мадейра, Португалия. 15 августа 2017 © REUTERS / Duarte Sa Скорая помощь на месте падения дерева на острове Мадейра, Португалия. 15 августа 2017

Жертвами падения дерева, по последним данным, стали 13 человек, в том числе два иностранца – граждане Франции и Венгрии. Среди погибших и пострадавших есть дети. Всего травмы получили около 50 человек, семь из них находятся в тяжелом состоянии.

Власти объявили в регионе трехдневный траур.

СМИ сообщают, что местные активисты еще несколько лет назад предупреждали об опасности, которую может представлять для окружающих старое дерево с полым стволом.