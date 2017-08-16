Грибы-убийцы: эксперт назвал причину падения 200-летнего дуба на Мадейре

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Причиной падения 200-летнего дуба, которое привело к гибели 13 человек на португальской Мадейре, вероятно, стали грибы опята, поразившие корневую систему дерева, сообщает местная газета Diario de Noticias Madeira.
Экс-глава местной службы лесного хозяйства Роша да Силва уверен, что дерево было "гнилым", пишет газета. "Если мы проведем анализы, наверняка обнаружим там опята", — заявил он. Бывший лесничий выразил сожаление, что природоохранные ведомства ограничиваются заботой о цветах и не проводят регулярный мониторинг деревьев.
Власти объявили в регионе трехдневный траур.
СМИ сообщают, что местные активисты еще несколько лет назад предупреждали об опасности, которую может представлять для окружающих старое дерево с полым стволом.