Число жертв падения дерева на португальской Мадейре выросло до 12

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Число жертв падения дерева на португальском острове Мадейра выросло до 12, ранения, по последним данным, получили 50 человек, сообщает газета Jornal de Noticias.

Ранее сообщалось об 11 погибших и 35 пострадавших.

Инцидент произошел во время религиозного праздника, на который собралось большое число жителей города Фуншал – административного центра автономии, расположенной в тысяче километров от континентальной Португалии.

По данным издания, дерево рухнуло на пункт продажи свечей. Среди погибших есть дети. Большинство пострадавших получили черепно-мозговые травмы. Несколько человек находятся в критическом состоянии.

Местные СМИ сообщают, что речь идет о дубе, возраст которого составляет не менее 200 лет. Местные активисты еще несколько лет назад предупреждали об опасности, которую может представлять старое дерево с полым стволом.