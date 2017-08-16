Французский фотограф отверг обвинения Макрона в слежке

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Фотограф, чье имя не разглашается, заявил, что обвинения президента Франции Эммануэля Макрона в нарушении границ частной собственности не соответствуют действительности, передает телеканал BFMTV.

Во вторник сообщалось, что Макрон подал в суд на фотографа, который пытался проникнуть на виллу, где глава государства с супругой проводят летний отпуск.

"Это совершенно неверно. Можно себе представить, что это было бы самоубийством сделать это", — заявил фотограф телеканалу. Он отметил, что уже десять лет в профессии и ни разу не нарушал границы частной собственности.

По словам фотографа, он обратился к сотруднику службы безопасности резиденции, в которой отдыхает президент. Сотрудник службы безопасности ответил, что "предыдущее президентство закончилось" и что его "профессия не является профессией". После этого, по словам фотографа, его заключили под стражу на шесть часов.

Фотограф добавил, что фото такого рода являются "классическими" в его профессии, например, он делал такие снимки Франсуа Олланда в компании его супруги Валери Триервейлер на пляже. "Сегодня это очень сложно", — отметил он.

На прошлой неделе Макрон отправился в отпуск. Власти Франции по соображениям безопасности не стали раскрывать место, где отдыхает семья французского лидера. Сообщалось, что президент не будет покидать страну и сможет вернуться в свой офис в крайне сжатые сроки в случае необходимости.

Как выяснилось, для летних каникул глава государства выбрал южный город Марсель.