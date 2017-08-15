СМИ: Макрон подал в суд на фотографа, следившего за ним во время отпуска

ПАРИЖ, 15 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон подал в суд на фотографа, который пытался проникнуть на виллу, где глава государства с супругой проводят летний отпуск, передает во вторник портал France Info.

На прошлой неделе Макрон отправился в отпуск. Власти Франции по соображениям безопасности не стали раскрывать место, где отдыхает семья французского лидера. Сообщалось, что президент не будет покидать страну и сможет вернуться в свой офис в крайне сжатые сроки в случае необходимости.

В минувшее воскресенье фотограф, место работы которого не называется, предпринял попытку проникнуть на территорию, где проводит отпуск Макрон. Как выяснилось, для летних каникул глава государства выбрал южный город Марсель.

Погоня за редкими кадрами обернулась фотографу иском за преследование и посягательство на неприкосновенность частной жизни.