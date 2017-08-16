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В мире

В "Южмаше" прокомментировали розыгрыш главы компании российскими пранкерами

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (859)
14:0116.08.2017
(обновлено: 14:06 16.08.2017)
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© AFP 2017 / Yuri KadobnovПранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Архивное фотоПранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Архивное фото
© AFP 2017 / Yuri Kadobnov

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости. Украинское государственное предприятие "Южмаш" заявило, что гендиректор компании Сергей Войт, которого разыграли пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), говорил с ними о сотрудничестве с Южной Кореей, которое продолжается уже много лет, а не о КНДР.

Испытание баллистической ракеты средней дальности Hwasong-12 в КНДР. Архивное фото
© REUTERS / KCNA
"Какие-то копии": на "Южмаше" выдвинули версию о ракетных двигателях в КНДР
Пранкеры Лексус и Вован пообщались с гендиректором "Южмаша" от имени секретаря СНБО Украины Александра Турчинова. Из распечатки разговора, которая обнародована на сайте Вести.ru, следует, что в ходе беседы затрагивалась тема возможной поставки двигателей для ракет КНДР.

"На этот раз пранкеры пытались разыграть генерального директора "Южмаша" Сергея Войта. Однако ничего сенсационного и, тем более, скандального из уст руководителя "Южмаша" не прозвучало. Тем не менее, авторы сюжета попытались путем передергивания слов Сергея Войта и помещения их в контекст рассуждений о скандале с северокорейскими ракетами создать впечатление, что, говоря о сотрудничестве КБ "Южное" и Кореи, имелось в виду сотрудничество с КНДР. Это не соответствует действительности", — говорится в сообщении на сайте компании.

Президент Украины Петр Порошенко на заводе Южмаш в Днепре. 2014 год
© REUTERS / Mykhailo Markiv/Ukrainian Presidential Press Service/Pool
Просто очень деньги нужны. К версии об украинских ракетах для КНДР
Отмечается, что КБ "Южное" много лет сотрудничает с Южной Кореей. "С недавних пор в это сотрудничество был вовлечен и "Южмаш". Первые контракты были успешно выполнены, о чем сообщалось на сайте предприятия. В настоящее время партнерские отношения "Южмаша" с Корейским институтом аэрокосмических исследований (KARI) успешно развивается, о чем также сообщалось. При этом ни о каком сотрудничестве Южмаша" или КБ "Южное" с предприятиями и организациями Северной Кореи речь никогда не шла", — говорится в сообщении.

Также в компании заявили, что вопрос корпоратизации или продажи "Южмаша" не рассматривается. В соответствии с действующим законодательством Украины "Южмаш" не подлежит приватизации и не может быть корпоратизирован", — говорится в заявлении.

Запуск баллистической ракеты Хвасон-12 в КНДР . Архивное фото
© AP Photo / Korean Central News Agency
Космическое агентство Украины не будет судиться с NYT из-за статьи про КНДР
Ранее газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра IISS Майкла Эллемана сообщила, что КНДР могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии "Южмаш". Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт во вторник заявила на брифинге, что Вашингтон серьезно относится к сообщениям о поставках ракетных двигателей из Украины в КНДР.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинский военно-промышленный комплекс не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею. "Южмаш" также заявил, что не имеет никакого отношения к ракетным программам КНДР. В свою очередь в IISS заявили, что Эллеман не говорил о передаче технологий "Южмаша" Пхеньяну. Генконструктор конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев допускает, что какой-то стране удалось скопировать украинский ракетный двигатель, который производит предприятие "Южмаш".

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР
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