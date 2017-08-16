В США еще одна женщина обвинила режиссера Полански в изнасиловании

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Еще одна женщина обвинила режиссера Романа Полански в изнасиловании в то время, когда она была несовершеннолетней, передает агентство Франс Пресс.
По данным агентства, выступившую с новым обвинением женщину зовут Робин. На пресс-конференции в Лос-Анджелесе она заявила, что стала жертвой сексуального насилия в 1973 году, когда ей было 16 лет. По словам ее адвоката Глории Олред, инцидент произошел в Южной Калифорнии. Юрист уточнила, что Робин не будет давать подробностей. Хотя срок исковой давности в этом деле уже истек, женщину могут вызвать для дачи показаний в будущем судебном разбирательстве.
Адвокат Полански пока никак не прокомментировал эту информацию.
Ранее юридическая команда Полански обратилась в суд в США с ходатайством об урегулировании дела об изнасиловании. Адвокат заявил, что Полански, имеющий польское и французское гражданство, планирует вернуться в США, чтобы посетить могилу своей жены Шарон Тейт, убитой в 1969 году бандой Чарльза Мэнсона. При этом режиссеру необходимы гарантии, что он не окажется в тюрьме по обвинению в изнасиловании.
Во время визита на кинофестиваль в Цюрихе в сентябре 2009 года Полански был арестован по запросу властей США. Спустя несколько месяцев Полански отпустили под залог в 4,5 миллиона долларов, а в июле 2010 года швейцарский минюст постановил отказать США в экстрадиции режиссера и окончательно освободить арестованного. В 2015 году об отказе экстрадировать Полански в США заявил суд Польши.