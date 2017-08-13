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В мире

"Втирались в доверие": пранкер Лексус раскрыл детали розыгрыша Саакашвили

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Лишение Саакашвили украинского гражданства (88)
02:2913.08.2017
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкМихаил Саакашвили. Архивное фотоМихаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус, поведал RT подробности розыгрыша экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Столяров рассказал, что он вместе с Владимиром Кузнецовым (Вованом) около шести месяцев "втирались в доверие" к Саакашвили. Пранкеры, по словам Лексуса, действовали через окружение политика, причем тот им безоговорочно доверял.

"Мало не покажется"

Михаил Саакашвили встречается с гражданами Украины в Варшаве. Архивное фото
© AP Photo / Czarek Sokolowski
"Мало не покажется": пранкеры Вован и Лексус разыграли Саакашвили
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области выдвинул украинским властям ультиматум: либо ему возвращают гражданство, либо им "мало не покажется". Соответствующее заявление Михаила Саакашвили прозвучало в телефонном разговоре с, как думал политик, заместителем главы администрации президента Украины Петра Порошенко. На самом же деле он общался с российскими пранкерами.

"Если меня не пускают на Украину – это одна история. Если препятствия мне будут делать – это уже не их собачье дело, потому что я буду делать все по полной программе. Им мало не покажется! Очень мало не покажется", — заявил, как сообщает телеканал "Россия 24", в ходе разговора.

С пранкерами Вованом и Лексусом политик общался из Венгрии. Ранее он пребывал в Литве и Польше.

Человек без паспорта

Михаил Саакашвили в горах. 16 июля 2017
© Фото : страница Михаила Саакашвили в Facebook
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Указ о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства Петр Порошенко подписал 26 июля. Согласно информации, поступающей из Киева, поводом для данного решения стало тот факт, что бывший грузинский лидер при получении украинского паспорта указал недостоверные личные сведения: политик написал, что не находится под следствием ни на Украине, ни за ее пределами, хотя известно, что в Грузии бывший глава государства является фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Экс-президент проходит по делам об убийстве Сандро Гиргвилиани, избиении депутата национального парламента Валерия Гелашвили, растрате государственных средств, а также о захвате и отъеме телекомпании "Имеди". Политику грозит до десяти лет тюремного заключения.

Нет у Саакашвили и грузинского гражданства. Он лишился его в 2015 году, когда стал гражданином Украины.

Украинский паспорт Михаила Саакашвили считается недействительным, однако это обстоятельство пока не мешает ему перемещаться по Европе. Спустя примерно неделю после лишения гражданства Саакашвили прибыл в Польшу. А 10 августа экс-президент Грузии и бывший одесский губернатор на своей странице в Facebook сообщил, что приехал на озеро Балатон в Венгрии. Дальнейших своих планов политик не огласил.

Розыгрыши от имени Владимира Гройсмана

Пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов). Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Пранкеры рассказали, зачем разыграли главу Минэнерго США
В конце мая стало известно, что Вован и Лексус позвонили американскому министру энергетики Рику Перри, представившись главой украинского правительства Владимиром Гройсманом. Запись беседы доступна на сайте Вести.ру.

Пранкеры сообщили РИА Новости, что связались с высокопоставленным чиновником, заинтересовавшись обещаниями официального Киева отказаться от российского угля. Вован и Лексус, как рассказал Кузнецов, хотели выяснить, действительно ли это идет на пользу Украине или это очередной "блеф перед населением и распил бюджета".

В ходе разговора пранкеры сообщили американскому чиновнику откровенно абсурдную информацию. В частности, они поведали, что украинский лидер Петр Порошенко лично разработал новый вид биотоплива, который уже представил американскому сенатору Джону Маккейну.

Перри не смутил тот факт, что биотопливо изготовлено из смеси навоза и самогона, а также то, что первый танкер "продукта" уже направлен в Лимпопо, "чтобы поддержать  повстанцев, которые сражаются против режима Путина".

"Жду возможности встретиться с президентом, чтобы подробнее узнать об этом", — заявил в ответ министр.

Ранее в феврале широкой общественности стала доступна запись разговора пранкеров, представившихся Владимиром Гройсманом, с членом американского конгресса от Демократической партии Максин Уотерс. Вован и Лексус сообщили парламентарию о российском "вмешательстве" во внутренние дела "страны" Лимпопо. Конгрессвумен серьезно отреагировала на шуточную информацию, пообещав разобраться в ситуации.

Кого еще разыгрывали

Лексусу и Вовану удалось разыграть множество политиков, культурных деятелей и других известных людей. В частности, широкую огласку получил их звонок солисту группы "Вопли Видоплясова" от имени руководителя украинского МВД Арсена Авакова. Поводом стали заявления музыканта о создании гетто для тех, кто не выучил украинский язык.

Мишико освобожденный
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Мишико освобожденный
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