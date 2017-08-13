"Втирались в доверие": пранкер Лексус раскрыл детали розыгрыша Саакашвили

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус, поведал RT подробности розыгрыша экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Столяров рассказал, что он вместе с Владимиром Кузнецовым (Вованом) около шести месяцев "втирались в доверие" к Саакашвили. Пранкеры, по словам Лексуса, действовали через окружение политика, причем тот им безоговорочно доверял.
"Мало не покажется"
"Если меня не пускают на Украину – это одна история. Если препятствия мне будут делать – это уже не их собачье дело, потому что я буду делать все по полной программе. Им мало не покажется! Очень мало не покажется", — заявил, как сообщает телеканал "Россия 24", в ходе разговора.
С пранкерами Вованом и Лексусом политик общался из Венгрии. Ранее он пребывал в Литве и Польше.
Человек без паспорта
Нет у Саакашвили и грузинского гражданства. Он лишился его в 2015 году, когда стал гражданином Украины.
Украинский паспорт Михаила Саакашвили считается недействительным, однако это обстоятельство пока не мешает ему перемещаться по Европе. Спустя примерно неделю после лишения гражданства Саакашвили прибыл в Польшу. А 10 августа экс-президент Грузии и бывший одесский губернатор на своей странице в Facebook сообщил, что приехал на озеро Балатон в Венгрии. Дальнейших своих планов политик не огласил.
Розыгрыши от имени Владимира Гройсмана
Пранкеры сообщили РИА Новости, что связались с высокопоставленным чиновником, заинтересовавшись обещаниями официального Киева отказаться от российского угля. Вован и Лексус, как рассказал Кузнецов, хотели выяснить, действительно ли это идет на пользу Украине или это очередной "блеф перед населением и распил бюджета".
В ходе разговора пранкеры сообщили американскому чиновнику откровенно абсурдную информацию. В частности, они поведали, что украинский лидер Петр Порошенко лично разработал новый вид биотоплива, который уже представил американскому сенатору Джону Маккейну.
Перри не смутил тот факт, что биотопливо изготовлено из смеси навоза и самогона, а также то, что первый танкер "продукта" уже направлен в Лимпопо, "чтобы поддержать повстанцев, которые сражаются против режима Путина".
"Жду возможности встретиться с президентом, чтобы подробнее узнать об этом", — заявил в ответ министр.
Ранее в феврале широкой общественности стала доступна запись разговора пранкеров, представившихся Владимиром Гройсманом, с членом американского конгресса от Демократической партии Максин Уотерс. Вован и Лексус сообщили парламентарию о российском "вмешательстве" во внутренние дела "страны" Лимпопо. Конгрессвумен серьезно отреагировала на шуточную информацию, пообещав разобраться в ситуации.
Кого еще разыгрывали
Лексусу и Вовану удалось разыграть множество политиков, культурных деятелей и других известных людей. В частности, широкую огласку получил их звонок солисту группы "Вопли Видоплясова" от имени руководителя украинского МВД Арсена Авакова. Поводом стали заявления музыканта о создании гетто для тех, кто не выучил украинский язык.