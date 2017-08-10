Иран отверг обвинения в финансировании терроризма в Таджикистане

ДУШАНБЕ, 10 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. Посольство Ирана опровергло обвинения в причастности к финансированию террористов в Таджикистане в годы гражданской войны, прозвучавшие в адрес Тегерана в документальном фильме таджикского МВД, вышедшем вечером 8 августа в эфире республиканского телевидения.

Вечером 8 и 9 августа по всем гостелеканалам Таджикистана был продемонстрирован 45-минутный документальный фильм, подготовленный МВД, в котором авторы обвиняют Иран в финансировании террористов в годы гражданской войны (1992-1997 годы) в стране. Убийства известных в Таджикистане политиков, ученых и журналистов были совершены при финансовой поддержке Тегерана и по заданию экс-замминистра обороны Таджикистана Абдухалима Назарзода, утверждается в фильме.

"Все обвинения в адрес Ирана, как "основного организатора и спонсора громких убийств в годы гражданской войны в Таджикистане" весьма сомнительные… В фильме звучат показания осужденных лиц, звучат утверждения авторов фильма от имени тех, кого уже нет в живых, что не может быть принято за правду", — отмечается в официальном заявлении иранского дипломатического представительства, размещенном на его веб-сайте 9 августа.

По утверждению посольства, подготовленный фильм не служит интересам двух народов, и его авторы не смогут внести раскол в дружественные отношения между Таджикистаном и Ираном.

В заявлении говорится, что выход в эфир таких ангажированных фильмов вслед за визитом министра энергетики и водных ресурсов Таджикистана, главы таджикско-иранской межправкомиссии, в Тегеран, который принял участие в церемонии инаугурации президента ИРИ, не смогут навредить укреплению дружественных связей между двумя странами. "Нет никаких сомнений в том, что авторы фильма не достигнут своих целей", — заключили в посольстве.

Осенью 2015 года, после попытки мятежа Назарзода, партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) была обвинена в причастности к попытке государственного переворота.

Верховный суд Таджикистана признал ее террористической и запретил деятельность партии на территории республики. Лидер ПИВТ Мухиддин Кабири, покинувший страну задолго до мятежа Назарзода, которого авторы фильма называют "приспешником Ирана", не раз заявлял, что история с "мятежом" придумана властями Таджикистана для того, чтобы объявить вне закона оппозиционную партию страны.

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