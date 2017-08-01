В СФ назвали санкции США против президента Венесуэлы попыткой его свержения

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Санкции США, введённые против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, являются попыткой свергнуть неугодного Вашингтону главу государства, не желающего дать США доступ к нефтяным ресурсам Венесуэлы, убеждён первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

США ввели санкции против Мадуро за "подрыв демократии", сообщило ранее министерство финансов США. В соответствии с санкциями все активы Мадуро в юрисдикции США будут заморожены, а гражданам США будет запрещено вести с ним дела.

"Это откровенная попытка свергнуть неугодного им (США) правителя, который не подпускает США к нефтяным ресурсам Венесуэлы, не хочет с ними сотрудничать на навязанных ими условиях", — сказал РИА Новости Джабаров.

По мнению сенатора, введённые против Мадуро санкции иллюстрируют "двойные, а то и тройные" стандарты Вашингтона.

"Если они говорят, что Мадуро нарушает принципы демократии, то где тогда санкции против короля Саудовской Аравии и других монархов стран Персидского залива? Где тогда санкции против (президента Украины Петра) Порошенко, который обстреливает свой народ?" — заявил Джабаров.

Он подчеркнул, что санкции против Мадуро являются "очевидным" вмешательством во внутренние дела Венесуэлы.

"Вашингтон тяжело заболел санкционной лихорадкой", — констатировал сенатор.