США ввели санкции против президента Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Белый дом ввел санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро за "подрыв демократии", сообщило министерство финансов США.

В ближайшее время все активы Мадуро в юрисдикции США будут заморожены, а американцам будет запрещено вести с ним дела.

В Вашингтоне ранее заявили, что выступают против проведения выборов в Национальное учредительное собрание Венесуэлы и готовы к "жестким экономическим мерам", если голосование все же состоится.

"Санкции введены на следующий день после того, как правительство Мадуро провело выборы в Национальное учредительное собрание, которое незаконно намерено узурпировать конституционную роль демократически избранной Национальной ассамблеи, переписать конституцию и навязать народу Венесуэлы авторитарный режим", — говорится в заявлении министерства финансов.

В упрек Каракасу ставят нарушение прав граждан, плохое управление экономикой и "системную коррупцию". "Несмотря на то, что ресурсы нефти в стране одни из самых больших в мире, десятки миллионов венесуэльцев остаются голодными из-за того, что правительство отказывается импортировать достаточное количество продуктов питания для народа, активно участвует в коррупционных схемах вокруг валюты и обменных курсов, а также отказывается от гуманитарной помощи", — заявили в министерстве.

Сам глава ведомства Стивен Мнучин назвал Мадуро "диктатором, который игнорирует волю народа Венесуэлы". Мнучин также пригрозил санкциями всем участникам учредительного собрания.

В воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой поправок к конституции страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Только за субботу и воскресенье в протестных акциях были убиты, по данным депутата Энри Рамоса, не менее 16 человек.