"Я очень разочарован в Китае": США готовят санкции — теперь против Пекина

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован в китайском руководстве. Западные СМИ сообщают, что Белый дом исподволь разрабатывает меры воздействия на КНР. Причина одна: Америку не устраивает "пассивная позиция" Китая в отношении КНДР, которая произвела очередное ракетное испытание. Таким образом, потепление между Вашингтоном и Пекином, наметившееся после визита председателя КНР Си Цзиньпина в США и получившее развитие после встречи двух лидеров на саммите "большой двадцатки" в Гамбурге, вновь сменяется заморозками.

К Соединенным Штатам присоединяется их региональные союзники — глава японского МИД Фумио Кисида поддержал критику в адрес Пекина, японский премьер Синдзо Абэ призвал Китай и Россию усилить давление на Северную Корею, а южнокорейский президент Мун Чже Ин распорядился возобновить приостановленные было поставки в страну американской системы ПРО THAAD. Тем временем США провели испытания этой системы на Аляске.

Напряженность вокруг Корейского полуострова нарастает, и силовые линии этого напряжения возникают уже не только между Пхеньяном и всем остальным миром, но и между другими странами, среди которых такие крупные мировые державы, как США, с одной стороны, а Китай и Россия с другой.

Разочарование Трампа

В ночь с субботы на воскресенье Дональд Трамп в обычной своей манере разразился гневным твитом в адрес Китая.



"Я очень разочарован в Китае. Наши предыдущие глупые лидеры позволили им сделать сотни миллиардов долларов за год на торговле… и они ничего не сделали для нас с Северной Кореей, только разговоры. Мы больше не позволим этому продолжаться. Китай может легко решить эту проблему!", — написал президент США.

I am very disappointed in China. Our foolish past leaders have allowed them to make hundreds of billions of dollars a year in trade, yet… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 июля 2017 г.

​Издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что советники Трампа в выходные продолжали обсуждать комплекс экономических мер, которые Вашингтон может принять против Пекина для наказания последнего. Обсуждение это идет уже неделю, и решение может быть принято в ближайшие дни. Однако о каких именно мерах идет речь — ограничениях в торговле или экономических санкциях — пока не известно, поскольку окончательное слово остается за Трампом.

Немалую часть своей предвыборной программы Дональд Трамп строил на критике Китая, который называл "валютным спекулянтом" и обещал пересмотреть торгово-экономическое сотрудничество с ним. Однако, заняв Овальный кабинет, Трамп сделал ряд шагов к сближению с Пекином — в апреле председатель Си Цзиньпин по его приглашению посетил Соединенные Штаты с официальным визитом, а в начале июля они вновь встретились на полях саммита G20.

© AP Photo / Saul Loeb/Pool Photo Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита G20 © AP Photo / Saul Loeb/Pool Photo Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита G20

Переговоры так или иначе сводились к тому, что американский президент склонял китайского коллегу посильнее "нажать" на Пхеньян, в частности минимизировать экономическое сотрудничество с ним и сократить поставки нефти в КНДР. Там же, на саммите в Гамбурге, с такими же призывами к Си Цзиньпину обратился и Синдзо Абэ.

Пекин, на словах полностью разделяя тревогу американцев по поводу ракетно-ядерных амбиций Пхеньяна, "затягивать гайки" Пхеньяну не спешит. Руководство КНР предпочитает сохранять более сдержанную позицию и всячески дистанцироваться от своей ответственности за политику КНДР, которую ему пытаются навязать. Си Цзиньпин, в частности, напомнил Синдзо Абэ, что в свое время Китай во исполнение санкций ООН приостановил импорт угля из КНДР, что нанесло ощутимый удар по экономике этой страны. Что же касается односторонних санкций, то КНР изначально настроен против них и ориентирован более на ведение диалоге с Пхеньяном, чем на усиление давления на него.

В ночь на субботу Северная Корея провела очередное ракетное испытание. По заявлению Пхеньяна, была запущена межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), которая достигла высоты в 3,7 тысячи километров и пролетела над Японским морем почти тысячу километров. И хотя в Минобороны России уточнили, что на самом деле ракета поднялась лишь на высоту 681 километр и пролетела всего 732 километра, то есть продемонстрировала характеристики баллистической ракеты средней дальности, а не МБР, но в Вашингтоне с этим не согласились. Как и после предыдущих испытаний, оценки американских военных, скорее, совпали с сведениями северокорейской стороны, и там заявили, что КНДР испытала межконтинентальную ракету, способную поразить территорию США.

© AFP 2017 / Jung Yeon Je Трансляция новостей о втором запуске баллистической ракеты КНДР в Сеуле. 29 июля 2017 © AFP 2017 / Jung Yeon Je Трансляция новостей о втором запуске баллистической ракеты КНДР в Сеуле. 29 июля 2017

После этого Трамп выступил со своим разочарованием, а в СМИ просочилась информация, что Белый дом готовит санкции против Китая.

Согласья нет

Северокорейская ракета "Хвасон-14" и последовавшая резкая реакция США заставили Сеул сделать крутой разворот в своей политике, касающейся размещения на Корейском полуострове американской системы противоракетной обороны THAAD. Придя к власти в нынешнем мае, президент Южной Кореи Мун Чже Ин приостановил развертывание ПРО США в своей стране "до выяснения экологических последствий". Это в полной мере отвечало позиции Пекина, который изначально выступал против размещения американских противоракет вблизи своих границ. Ее же разделяет и Москва.

Теперь Мун Чже Ину пришлось заявить, что у него не остается иного выбора, как возобновить развертывание американской системы ПРО. Это же ему порекомендовал и Совет безопасности Южной Кореи. В понедельник стало известно , что Республика Корея начала консультации с США по вопросу возобновления поставок компонентов THAAD.

Накануне Соединенные Штаты провели испытание THAAD на Аляске, в ходе которых самолет ВВС США запустил баллистическую ракету, а система ПРО ее успешно перехватила. Причем предыдущие испытания ПРО THAAD проводились менее трех недель назад — 11 июля, когда противоракетная система сбила ракету, запущенную с Гавайских островов.

Столь настойчивая демонстрация возможностей этой системы адресована обеим Кореям. Северной Корее Соединенные Штаты стремятся показать тщетность их угроз в свой адрес, Южной — выставить товар лицом. Однако само по себе размещение ПРО THAAD на полуострове вряд ли добавит спокойствия этому региону, скорее наоборот. Не говоря уже о той реакции, которую вызовет оно, скажем, у Китая и России. Дальнейшая поляризация сил, которая неминуемо произойдет, когда регион расколется на сторонников (Япония, а теперь и Южная Корея) и противников (Китай, Россия) размещения здесь американской ПРО, также не добавит стабильности этому все более "нагревающемуся" району земного шара.

Тем временем Вашингтон всячески способствует такой поляризации, объединяя Россию и Китай под их якобы общую ответственность за политику Пхеньяна. После последнего испытания северокорейской ракеты госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал обе страны ответственными за "растущую угрозу" со стороны Северной Кореи.

"Будучи основными экономическими пособниками северокорейской программы развития ядерного оружия и баллистических ракет, Китай и Россия несут исключительную и особенную ответственность за растущую угрозу региональной и глобальной стабильности", — заявил Тиллерсон.

Между тем налицо не столько противоречия во внешнеполитических или экономических интересах, сколько разница в принципиальных подходах к решению проблемы северокорейской угрозы, что, в частности, демонстрирует ситуация, складывающаяся при обсуждении этой проблемы в Совете безопасности ООН. Не надеясь добиться от России и Китая новых международных санкций в отношении КНДР, Соединенные Штаты предпочитают настаивать на том, чтобы государства, так или иначе сотрудничающие с Пхеньяном, вводили против него односторонние санкции.

Парадокс состоит в том, что этот вашингтонский напор адресован как раз тем большим игрокам, которые в принципе выступают против политики санкций в отношении КНДР, придерживаясь совмещения политики давления на нее с расширением диалога с этой страной. Но их доводы в Белом доме предпочитают не слышать.