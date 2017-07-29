Госдеп возложил на Россию и Китай ответственность за ситуацию вокруг КНДР

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал Россию и Китай ответственными за "растущую угрозу" со стороны Северной Кореи. Заявление главы Госдепа было распространено после очередного испытания Пхеньяном ракеты.

Первый ночной пуск

"Будучи основными экономическими пособниками северокорейской программы развития ядерного оружия и баллистических ракет, Китай и Россия несут исключительную и особенную ответственность за растущую угрозу региональной и глобальной стабильности", — заявил Тиллерсон.

В ночь на субботу появились сообщения о новом ракетном пуске в КНДР. Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило о втором успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Приказ о проведении испытаний отдал северокорейский лидер Ким Чен Ын, наблюдавший за испытанием из командного пункта.

Ракета была выпущена из провинции Чагандо в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она летела 47 минут и 12 секунд. По данным южнокорейских военных, новая ракета КНДР пролетела примерно тысячу километров, достигнув максимальной высоты 3,7 тысячи километров. В КНР полагают, что на этот раз испытана, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета. В США с этим согласны.

По данным российского оборонного ведомства, ракета поднялась на высоту 681 километр и пролетела 732 километра, упав в центральной части Японского моря. Параметры полета соответствуют технико-тактическим характеристикам баллистической ракеты средней дальности, отметили в Минобороны России.

Как передает ЦТАК, пуск не представлял угрозы для соседних государств.

"Лидер (КНДР Ким Чен Ын — ред.) заявил, что страна осуществила пуск МБР, чтобы направить США строгое предупреждение, что те поняли, что они не будут в безопасности, если осмелятся тронуть наше государство", — сообщило агентство.

По словам северокорейского лидера, военные угрозы Вашингтона и жесткий санкционный режим лишь усиливают намерения Пхеньяна обладать ядерным оружием — "стратегической силой национальной обороны". Ким Чен Ын подчеркнул, что ядерная программа КНДР не может быть приостановлена или свернута.

Без права на оружие

США осудили испытания, которые Вашингтон считает "нарушением множества санкций Совета Безопасности ООН", отражающих волеизъявление международного сообщества". По словам Тиллерсона, Штаты никогда не признают за Пхеньяном права на владение ядерным оружием.

"США хотят мирной денуклеаризации Корейского полуострова и окончания военных действий со стороны Северной Кореи. Как и мы, и другие (страны) явно говорили прежде, мы никогда не признаем обладание КНДР ядерным оружием и не откажемся от обязательств перед союзниками и региональными партнерами", — говорится в заявлении главы Госдепартамента.

Отреагировал на пуск и президент США Дональд Трамп. В заявлении, поступившем в РИА Новости, он назвал испытания "очередным авантюрным и опасным действием северокорейского режима".

К критике присоединились региональные партнеры Вашингтона. По сведениям дипломатических источников агентства Ренхап, главы МИД Японии и Южной Кореи Фумио Кисида и Кан Ген Хва обсудили по телефону ответные меры в отношении КНДР, а южнокорейский президент Мун Чжэ Ин призвал ведомства страны рассмотреть возможность введения односторонних санкций.

Вашингтон и Токио, в свою очередь, намерены усиливать давление на Пхеньян через Совбез ООН. По данным агентства Киодо, союзники планируют продвигать в СБ резолюцию с новыми, более жесткими санкциями.

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан призвал северокорейское руководство прекратить действия, которые "приведут к дальнейшей эскалации", и действовать в соответствии с резолюциями Совбеза.

В ООН идет разработка нового документа, но есть моменты, которые неприемлемы для России.

"Работа идёт, идёт процесс консультаций по резолюции, не все так с ней просто, там есть целый ряд моментов, которые потребуют очень тщательного обсуждения, в том числе есть несколько моментов, которые для нас неприемлемы в этом проекте", — заявил ранее замглавы МИД России Геннадий Гатилов.

США, Франция и Великобритания считают, что ответом на ракетные пуски КНДР должна стать новая санкционная резолюция. Заместитель российского постпреда Владимир Сафронков заявил, что санкции "загоняют в тупик" проблемы на Корейском полуострове.