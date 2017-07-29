США
29.0729 июля11:36МСК
USD59.54+0.13
EUR69.68+0.04
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Госдеп возложил на Россию и Китай ответственность за ситуацию вокруг КНДР

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (622)
11:0329.07.2017
(обновлено: 11:09 29.07.2017)
0282129
© AP Photo / Jacquelyn Martin, File Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Июнь 2017Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Июнь 2017
© AP Photo / Jacquelyn Martin, File

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал Россию и Китай ответственными за "растущую угрозу" со стороны Северной Кореи. Заявление главы Госдепа было распространено после очередного испытания Пхеньяном ракеты.

Пхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Япония и США собираются усиливать давление на КНДР
"Будучи основными экономическими пособниками северокорейской программы развития ядерного оружия и баллистических ракет, Китай и Россия несут исключительную и особенную ответственность за растущую угрозу региональной и глобальной стабильности", — заявил Тиллерсон.

Первый ночной пуск

В ночь на субботу появились сообщения о новом ракетном пуске в КНДР. Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило о втором успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Приказ о проведении испытаний отдал северокорейский лидер Ким Чен Ын, наблюдавший за испытанием из командного пункта.

Ракета была выпущена из провинции Чагандо в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она летела 47 минут и 12 секунд. По данным южнокорейских военных, новая ракета КНДР пролетела примерно тысячу километров, достигнув максимальной высоты 3,7 тысячи километров. В КНР полагают, что на этот раз испытана, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета. В США с этим согласны.

Генсек ООН Антониу Гутерриш. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Генсек ООН осудил пуск северокорейской баллистической ракеты
По данным российского оборонного ведомства, ракета поднялась на высоту 681 километр и пролетела 732 километра, упав в центральной части Японского моря. Параметры полета соответствуют технико-тактическим характеристикам баллистической ракеты средней дальности, отметили в Минобороны России.

Как передает ЦТАК, пуск не представлял угрозы для соседних государств.

"Лидер (КНДР Ким Чен Ын — ред.) заявил, что страна осуществила пуск МБР, чтобы направить США строгое предупреждение, что те поняли, что они не будут в безопасности, если осмелятся тронуть наше государство", — сообщило агентство.

По словам северокорейского лидера, военные угрозы Вашингтона и жесткий санкционный режим лишь усиливают намерения Пхеньяна обладать ядерным оружием — "стратегической силой национальной обороны". Ким Чен Ын подчеркнул, что ядерная программа КНДР не может быть приостановлена или свернута.

Без права на оружие

США осудили испытания, которые Вашингтон считает "нарушением множества санкций Совета Безопасности ООН", отражающих волеизъявление международного сообщества". По словам Тиллерсона, Штаты никогда не признают за Пхеньяном права на владение ядерным оружием.

"США хотят мирной денуклеаризации Корейского полуострова и окончания военных действий со стороны Северной Кореи. Как и мы, и другие (страны) явно говорили прежде, мы никогда не признаем обладание КНДР ядерным оружием и не откажемся от обязательств перед союзниками и региональными партнерами", — говорится в заявлении главы Госдепартамента.

Франц Клинцевич. Архивное фото
© РИА Новости / Яна Лапикова
Перейти в фотобанк
Клинцевич считает, что закон США о санкциях против КНДР обострит ситуацию

Отреагировал на пуск и президент США Дональд Трамп. В заявлении, поступившем в РИА Новости, он назвал испытания "очередным авантюрным и опасным действием северокорейского режима".

К критике присоединились региональные партнеры Вашингтона. По сведениям дипломатических источников агентства Ренхап, главы МИД Японии и Южной Кореи Фумио Кисида и Кан Ген Хва обсудили по телефону ответные меры в отношении КНДР, а южнокорейский президент Мун Чжэ Ин призвал ведомства страны рассмотреть возможность введения односторонних санкций.

Вашингтон и Токио, в свою очередь, намерены усиливать давление на Пхеньян через Совбез ООН. По данным агентства Киодо, союзники планируют продвигать в СБ резолюцию с новыми, более жесткими санкциями.

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан призвал северокорейское руководство прекратить действия, которые "приведут к дальнейшей эскалации", и действовать в соответствии с резолюциями Совбеза.

Баллистические ракеты армии Китая во время парада в Пекине, КНР
© AP Photo / Andy Wong, pool
Призрак Карибского кризиса. Сможет ли Китай ответить на ядерный удар США
В ООН идет разработка нового документа, но есть моменты, которые неприемлемы для России.

"Работа идёт, идёт процесс консультаций по резолюции, не все так с ней просто, там есть целый ряд моментов, которые потребуют очень тщательного обсуждения, в том числе есть несколько моментов, которые для нас неприемлемы в этом проекте", — заявил ранее замглавы МИД России Геннадий Гатилов.

США, Франция и Великобритания считают, что ответом на ракетные пуски КНДР должна стать новая санкционная резолюция. Заместитель российского постпреда Владимир Сафронков заявил, что санкции "загоняют в тупик" проблемы на Корейском полуострове.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена