США
31.0731 июля09:56МСК
USD59.54+0.13
EUR69.68+0.04
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Politico: в администрации США разрабатывают санкции против Китая

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (642)
08:3531.07.2017
(обновлено: 09:02 31.07.2017)
6972040
© AFP 2017 / Olivier DoulieryЗдание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фотоЗдание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AFP 2017 / Olivier Douliery

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Высокопоставленные советники президента США Дональда Трампа "за кулисами" пытаются разработать экономические меры против Китая на фоне ситуации вокруг КНДР, пишет издание Politico со ссылкой на двух чиновников в администрации США.

Прохожие на одной из улиц в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Изолированная Америка: что будет, если Китай ответит на санкции
Эти меры призваны "наказать" Китай, отмечает издание, также указывая на недовольство Трампа в отношении ситуации с КНДР и бездействия Пекина по этому вопросу.

По данным газеты, помощники Трампа проводили встречи в течение недели, во время которых обсуждали возможные экономические меры. Источники сообщили изданию, что советники американского президента обсудят меры против Китая в понедельник, а окончательное решение по ним может быть уже принято на текущей неделе.

Среди рассматриваемых мер, по словам чиновников, есть торговые ограничения, а также экономические санкции. В то же время чиновники подчеркнули, что пока рано говорить, какое решение примет сам президент.

Ранее Трамп в своем микроблоге в Twitter написал, что разочарован в Китае, поскольку Пекин ничего не сделал по решению проблемы КНДР. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли также призвала Пекин начать предпринимать действия в отношении Пхеньяна.

Авианосец ВМС США Карл Винсон. Архивное фото
© Фото : U.S. Navy
Адмирал ВМС США заявил о готовности нанести ядерный удар по Китаю
Как рассказал изданию советник из Белого дома, недовольство Трампа ракетным испытанием КНДР и ощущение того, что Китай не оказывает помощь по решению проблемы КНДР, увеличивают шансы на том, что американский президент будет действовать.

Последнее ракетное испытание КНДР провела в ночь на субботу. Северная Корея утверждает, что ракета была межконтинентальной и преодолела над Японским морем расстояние в 988 километров за 47 минут и 12 секунд, достигнув максимальной высоты траектории в 3724,9 километра.

Япония сообщила, что ракета упала в пределах ее исключительной экономической зоны. В небе над Хоккайдо была заснята светящаяся точка на ночном небе, падающая в море.

Предполагается, что ракета упала всего в 170 километрах от Хоккайдо, заявил Ким Ён У.

Вместе с тем, по данным российского оборонного ведомства, ракета КНДР на этот раз поднялась на высоту всего 681 километр и пролетела расстояние в 732 километра, упав в центральной части Японского моря.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Куда могут долететь ракеты КНДР
Комментировать
+
В мире
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Владимир Карельский
Однажды воробей, набравшись пылу, решился поиметь кобылу...
09:04
31.07.2017
ОтветитьНе отвечать
arianlex
Пора уже всем миром объединяться и вводить всемирные санкции против Фашингтона!
Похоже они больны бешенством и кидаются на всех вокруг как бешеный и раненый шакал в агонии!
Надо вводить запреты на хождение и расчёты в долларах как внутри стран, так и в международных расчётах. Продавать ресурсы и товары, осуществлять торговлю в валюте стран БРИКС. В течении 15- 20 лет думаю можно полностью по всей планете отказаться от использования доллара. Особенно если эту работу будут проводить такие страны как Китай, Россия, Индия, страны Юго-Восточной Азии, Латинская Америка, Иран, Турция, со временем присоединятся уже арабские и африканские страны.
09:04
31.07.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена