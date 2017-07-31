Южная Корея возобновила диалог с США о поставках системы ПРО THAAD

Разгрузка оборудования для развертывания системы ПВО THAAD на авиабазе в Пхентаке, Южная Корея. Архивное фото

Разгрузка оборудования для развертывания системы ПВО THAAD на авиабазе в Пхентаке, Южная Корея. Архивное фото

ТОКИО, 31 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Южная Корея начала консультации с США по возобновлению поставок компонентов американской противоракетной системы THAAD, объявило в понедельник южнокорейское министерство обороны.

"Что касается размещения шести пусковых установок, Республика Корея и США примут решение после консультаций", — приводит агентство Рёнхап слова представителя министерства Мун Сан Гюна.

По его данным, консультации проходят в настоящее время, но потребуются еще переговоры для решения вопросов о сроках.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин после прихода к власти в мае этого года заявлял о необходимости приостановить дальнейшее размещение THAAD и провести тщательное расследование всех обстоятельств принятия решения о таком размещении предыдущей администрацией страны. Однако после нового испытания баллистической ракеты в КНДР в конце прошлой недели, как отмечает Рёнхап, Мун Чжэ Ин распорядился возобновить дополнительные поставки системы THAAD.

Ранее в Южной Корее в уезде Сонджу в 300 километрах к юго-востоку от Сеула были размещены две пусковые установки для ракет-перехватчиков, осталось еще четыре.

Рёнхап приводи слова Мун Сан Гюна о том, что вопрос о дополнительных пусковых установках в полной мере будет обсужден в скором времени.