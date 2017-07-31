Южная Корея возобновила диалог с США о поставках системы ПРО THAAD

ТОКИО, 31 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Южная Корея начала консультации с США по возобновлению поставок компонентов американской противоракетной системы THAAD, объявило в понедельник южнокорейское министерство обороны.
"Что касается размещения шести пусковых установок, Республика Корея и США примут решение после консультаций", — приводит агентство Рёнхап слова представителя министерства Мун Сан Гюна.
По его данным, консультации проходят в настоящее время, но потребуются еще переговоры для решения вопросов о сроках.
Ранее в Южной Корее в уезде Сонджу в 300 километрах к юго-востоку от Сеула были размещены две пусковые установки для ракет-перехватчиков, осталось еще четыре.
Рёнхап приводи слова Мун Сан Гюна о том, что вопрос о дополнительных пусковых установках в полной мере будет обсужден в скором времени.