Адвокат: украинские власти мешают Саакашвили обжаловать лишение гражданства

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости. Украинские власти препятствуют защите бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили в обжаловании решения о лишении его гражданства, заявил РИА Новости в понедельник его адвокат Павел Богомазов.

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства . Сам Саакашвили заявил, что находится в США. Богомазов ранее сообщил РИА Новости, что защита Саакашвили намерена обжаловать решение о лишении его подзащитного гражданства.

"Нас блокируют государственные органы тем, что не предоставляют нам документы (для подачи апелляции — ред.). Они вынуждают нас руководствоваться только той информацией, которую они захотели предоставлять. А любые заключения или какие-либо документы, с чем должны работать юристы, они не предоставляют", — заявил Богомазов.

По его словам, защита расценивает такие действия украинской власти как препятствие своей деятельности и нарушение прав Саакашвили на защиту. Он также заявил, что комиссия по вопросам гражданства, которая приняла решение о лишении Саакашвили гражданства, не вызвала его для дачи пояснений, а также не уведомляла о рассмотрении этого вопроса.

Саакашвили получил украинский паспорт в мае 2015 года, из-за чего лишился гражданства Грузии. После отставки с поста губернатора Одесской области он вел ток-шоу на украинском телевидении. В Грузии бывшего президента обвиняют по нескольким уголовным делам. Тбилиси дважды требовал от Киева экстрадировать Саакашвили, но получал отказ.