В Раде сообщили о лишении Саакашвили украинского гражданства

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук утверждает, что экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства.
"Он незаконным образом предоставил наше гражданство и сейчас исправляет исключительно собственные ошибки. Гастроли бродячего грузинского цирка-шапито явно затянулись и реально начали угрожать украинскому государству", — написал Мосийчук на своей странице в Facebook.
При этом он не уточнил свой источник данных. РИА Новости пока не располагает официальным подтверждением этой информации.
Сам Саакашвили ранее утверждал, что по украинскими законам его не могут лишить гражданства, поскольку у него нет паспорта другой страны.
В 2015 году Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство и назначил главой Одесской области. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора, заявив что украинские власти не хотят бороться с коррупцией.