В Раде сообщили о лишении Саакашвили украинского гражданства

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук утверждает, что экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства.

По его мнению, это свидетельствует о том, что президент Петр Порошенко "начал признавать собственные ошибки".

"Он незаконным образом предоставил наше гражданство и сейчас исправляет исключительно собственные ошибки. Гастроли бродячего грузинского цирка-шапито явно затянулись и реально начали угрожать украинскому государству", — написал Мосийчук на своей странице в Facebook.

При этом он не уточнил свой источник данных. РИА Новости пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Сам Саакашвили ранее утверждал, что по украинскими законам его не могут лишить гражданства, поскольку у него нет паспорта другой страны.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили. Прокуратура заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате около пяти миллионов долларов из бюджета на личные нужды.

В 2015 году Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство и назначил главой Одесской области. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора, заявив что украинские власти не хотят бороться с коррупцией.