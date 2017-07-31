Казахстан призвал КНДР отказаться от ядерных амбиций

АЛМА-АТА, 31 июл – РИА Новости, Михаил Егорин. Казахстан решительно осудил запуск Корейской Народно-Демократической Республикой баллистической ракеты, назвав эти действия Пхеньяна угрозой миру, говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД Казахстана.

"Республика Казахстан решительно осуждает запуск Корейской Народной Демократической Республикой баллистической ракеты 28 июля 2017 года. Подобные действия грубо нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, создают угрозу миру и дестабилизируют ситуацию в восточноазиатском регионе и в глобальном масштабе", — говорится в заявлении.

По мнению МИД Казахстана, "безответственная политика КНДР негативно отражается на глобальном процессе ядерного нераспространения, подрывает коллективные усилия по обеспечению безъядерного будущего планеты".

"Настойчиво призываем КНДР отказаться от ядерных амбиций ради безопасности и развития своего народа, а также во благо всего человечества", — подчеркивается в документе.

Во внешнеполитическом ведомстве Казахстана полагают, что угроза ракетной и ядерной программы КНДР настоятельно диктует всем заинтересованным сторонам искать взаимоприемлемое решение через скорейшее возобновление переговорного процесса. "Представляется, что выход из сложившейся ситуации возможен именно через переговоры, а не силовое разрешение проблемы, вызванной провокационными действиями северокорейских властей", — резюмируется в заявлении.

Последнее ракетное испытание КНДР провела в ночь на субботу. Северная Корея утверждает, что ракета была межконтинентальной и преодолела над Японским морем расстояние в 988 километров за 47 минут и 12 секунд, достигнув максимальной высоты траектории в 3724,9 километра.