Казахстан призвал КНДР отказаться от ядерных амбиций

АЛМА-АТА, 31 июл – РИА Новости, Михаил Егорин. Казахстан решительно осудил запуск Корейской Народно-Демократической Республикой баллистической ракеты, назвав эти действия Пхеньяна угрозой миру, говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД Казахстана.
По мнению МИД Казахстана, "безответственная политика КНДР негативно отражается на глобальном процессе ядерного нераспространения, подрывает коллективные усилия по обеспечению безъядерного будущего планеты".
"Настойчиво призываем КНДР отказаться от ядерных амбиций ради безопасности и развития своего народа, а также во благо всего человечества", — подчеркивается в документе.
Последнее ракетное испытание КНДР провела в ночь на субботу. Северная Корея утверждает, что ракета была межконтинентальной и преодолела над Японским морем расстояние в 988 километров за 47 минут и 12 секунд, достигнув максимальной высоты траектории в 3724,9 километра.