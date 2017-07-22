СБУ квалифицирует действия россиянина Агеева как терроризм

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости. Действия россиянина Виктора Агеева, задержанного на Украине, определены как терроризм, заявил на брифинге глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Действия Агеева квалифицируются как терроризм", — сказал Грицак, отвечая на вопросы журналистов, его брифинг транслировали украинские телеканалы.

Он добавил, что в ближайшее время уголовное дело в отношении него будет расследовано.

Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что 24 июня два ополченца были убиты, четверо похищены украинской диверсионно-разведывательной группой в Донбассе в районе Бахмутской трассы. Ряд украинских СМИ распространили данные, что среди захваченных был Агеев, который, по утверждению украинской стороны, является действующим российским военным-контрактником. Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате "российского военнослужащего" Агеева. Южный военный округ сообщил, что задержанный на востоке Украины Агеев проходил службу по призыву, в 2016 году уволился в запас и больше не имел к службе отношения.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Российское Минобороны неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи. Заявления Киева по этому поводу в оборонном ведомстве назвали "абсолютной чушью", которая "не поддается никакой критике". А глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявления о присутствии военных РФ в Донбассе бездоказательны — никто до сих пор не может предъявить конкретных фактов, несмотря на неоднократные обвинения.