Киев передал в ООН доказательства об "участии России" в войне в Донбассе

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что Украина в рамках своего иска уже передала в Международный суд ООН тысячи страниц документальных доказательств участия России в конфликте в Донбассе.
"Все вы знаете, что в январе Украина инициировала иск в суд ООН по поводу поддержки Россией терроризма в Донбассе… Уже передано тысячи страниц документов, документальных доказательств преступлений РФ на Донбассе и в Крыму", — сказал Грицак на брифинге в субботу, который транслировали украинские телеканалы.
Также глава СБУ отметил, что украинскими спецслужбами в Донбассе ранее происходили неоднократные якобы задержания российских военных, последний громкий случай — задержание Виктора Агеева.
Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Как отмечали в МИД РФ, Россия не является субъектом минских соглашений по Украине и может только оказывать давление на конфликтующие стороны.