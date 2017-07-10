Минобороны: задержанный на Украине россиянин уволился со службы в 2016 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июл — РИА Новости. Россиянин Виктор Агеев, задержанный на Украине, проходил срочную службу, в 2016 году уволился в запас и больше не имел отношения к российской армии, сообщает в понедельник пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Ранее в самопровозглашенной ЛНР заявили, что 24 июня два ополченца были убиты, четверо похищены украинской диверсионно-разведывательной группой в Донбассе в районе Бахмутской трассы. Ряд украинских СМИ распространил информацию, что среди захваченных ополченцев оказался Агеев, который, по утверждению Киева, является действующим российским военнослужащим-контрактником. В Минобороны РФ опровергли сообщения о том, что Агеев служил по контракту, в ЛНР подтвердили, что все задержанные были бойцами Народной милиции самопровозглашенной республики.

"В Новочеркасске, о котором говорится в телесюжете, нет командования воинской части №65246, так как оно расположено в совершенно другом городе. Соответственно, никто из командования этой части никогда не встречался и не мог там с В.Агеевым подписывать контракт. В.Агеев на видеокадрах украинского телеканала с трудом вспоминает номер якобы своей воинской части, что исключено для любого действующего российского, а не украинского, военнослужащего", — отметили в пресс-службе.

Представители военного округа объяснили "забывчивость" Агеева тем, что отслужив по призыву и уволившись весной 2016 года в запас, он "больше не имел к военной службе никакого отношения".

В военном ведомстве также отметили, что правила исключают "возможность самостоятельного заключения командирами воинских частей контрактов с военнослужащими запаса, которым де-факто является гражданин В.Агеев".

"Поступлению на военную службу по контракту предшествует длительная, более 1 месяца, процедура подачи заявления, оформления документов на существующих пунктах отбора, проведения тестирования и последующей переподготовки в учебных центрах", — отметили в пресс-службе.