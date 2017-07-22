В НКР рассказали, сколько раз Азербайджан нарушил перемирие в I полугодии

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (475)

ЕРЕВАН, 22 июл — РИА Новости, Гагик Багдасарян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило в субботу о 9 тысячах нарушениях режима прекращения огня Азербайджаном в регионе за первое полугодие 2017 года.

"Согласно оперативным данным, за первое полугодие 2017 года на арцахско-азербайджанской линии соприкосновения (Арцац — самоназвание Карабаха) противник нарушил режим прекращения огня примерно 9 тысяч раз, произведя по армянским позициям свыше 121 тысячи выстрелов", — сказали в пресс-службе карабахского военного ведомства.

В сообщении отмечается, что, кроме стрелкового оружия, за указанный период ВС Азербайджана применили противотанковые ракетные комплексы SPIKE (три снаряда), реактивные системы залпового огня TR-107 (пять снарядов), гаубицы Д-30 и дивизионные пушки Д-44 (244 снаряда), 60-миллиметровые, 82-миллиметровые и 120-миллиметровые минометы (1373 снаряда), различные виды гранатометов (250 снарядов).

"В первом полугодии 2017 года азербайджанские спецназовцы несколько раз осуществляли попытки диверсионных вылазок, которые были вовремя выявлены подразделениями Армии обороны Карабаха, осуществляющими боевое дежурство на линии соприкосновения. Во всех случаях противник, неся потери, был отброшен на исходные позиции", — отметили в пресс-службе.

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>