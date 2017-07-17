Итоговый документ по статусу Каспия согласован на 80%, сообщили в Баку

БАКУ, 17 июл — РИА Новости, Вугар Гасанов. Итоговый документ по статусу Каспийского моря согласован на 80%, между сторонами сформировался диалог и атмосфера взаимопонимания, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
"Для определения правового статуса Каспия действует рабочая группа на уровне заместителей министров иностранных дел. Несмотря на то, что не удалось пока прийти к итоговому консенсусу, между сторонами сформировался диалог и атмосфера взаимопонимания. Около 70-80% итогового документа уже согласовано", – заявил Мамедъяров.
По его словам, Каспийское море – "не разъединяющее, а объединяющее богатство".
"Положительным фактом является то, что прикаспийские государства смогли шаг за шагом, объединяя усилия, приблизиться к решению. Несмотря на то, что правовой статус пока не определен, сформирована правовая база по вопросам сотрудничества сохранения флоры и фауны Каспия, взаимной помощи при чрезвычайных ситуациях, в борьбе против терроризма и других областях. Эта база дает нам основу продвигаться дальше в вопросе конечного определения правового статуса Каспия", — добавил он.