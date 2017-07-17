Итоговый документ по статусу Каспия согласован на 80%, сообщили в Баку

БАКУ, 17 июл — РИА Новости, Вугар Гасанов. Итоговый документ по статусу Каспийского моря согласован на 80%, между сторонами сформировался диалог и атмосфера взаимопонимания, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Вопрос определения правового статуса Каспийского моря получил актуальность после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права — Азербайджана, Казахстана и Туркмении — поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.

"Для определения правового статуса Каспия действует рабочая группа на уровне заместителей министров иностранных дел. Несмотря на то, что не удалось пока прийти к итоговому консенсусу, между сторонами сформировался диалог и атмосфера взаимопонимания. Около 70-80% итогового документа уже согласовано", – заявил Мамедъяров.

По его словам, Каспийское море – "не разъединяющее, а объединяющее богатство".

"Положительным фактом является то, что прикаспийские государства смогли шаг за шагом, объединяя усилия, приблизиться к решению. Несмотря на то, что правовой статус пока не определен, сформирована правовая база по вопросам сотрудничества сохранения флоры и фауны Каспия, взаимной помощи при чрезвычайных ситуациях, в борьбе против терроризма и других областях. Эта база дает нам основу продвигаться дальше в вопросе конечного определения правового статуса Каспия", — добавил он.