Эльмар Мамедъяров: готово около 80% основного документа по статусу Каспия

На прошлой неделе состоялась встреча в Бельгии глав МИД Армении и Азербайджана по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом, а также о взаимоотношениях с Россией и о правовом статусе Каспийского моря, в интервью РИА Новости рассказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

- Господин министр, на последнем заседании кабинета министров президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возобновлении переговорного процесса по Карабаху. В этой связи хотелось бы уточнить, как прошла встреча глав МИД Азербайджана и Армении в Брюсселе, есть ли какие-либо договоренности?

— Армянская сторона после переговоров президентов в Санкт-Петербурге с целью не допустить решения конфликта путем субстантивных переговоров продолжает прибегать к разным отговорками и провокациям. Даже для продолжения серьезного переговорного процесса армянская сторона пытается выдвинуть условия. Если следовать хронологии событий, становится ясно, что с июня Армения преднамеренно нагнетала ситуацию перед визитом сопредседателей в регион и встречей министров иностранных дел в Брюсселе. Четвертого июля сего года в селе Алханлы Физулинского района Азербайджана двухлетняя девочка и ее бабушка были убиты и одна женщина была ранена в результате целенаправленной и преднамеренной атаки со стороны вооруженных сил Армении. Последние события, включая боевые столкновения в апреле прошлого года, еще раз доказали, что из-за отказа Армении вывести свои вооруженные силы из оккупированных территорий Азербайджана регион вплотную столкнулся лицом к лицу с серьезными опасностями.

Полагаю, что Армения стремится любыми способами продолжить оккупацию и сохранить статус-кво. Поэтому призывы по типу "этот конфликт не имеет военного решения" и "стороны должны проявлять политическую волю" или "сохранение режима прекращения огня" обязательно должны сопровождаться требованиями к Армении о выводе своих войск из оккупированных территорий Азербайджана. В этом контексте необходимо оказать политико-дипломатическое давление на Армению с целью принуждения ее к миру.

На этом фоне при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Брюсселе состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, где было выражено согласие с проведением очередной встречи сопредседателей и министров на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

- В последнем заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ говорилось о том, что главы МИД Азербайджана и Армении доложат своим президентам о необходимости встречи на высоком уровне. Известны ли конкретные сроки, когда ожидается встреча?

— На встрече было озвучено предложение о проведении встречи на уровне глав государств. Министры иностранных дел, соответственно, должны согласовать это предложение с главами государств. Встречи являются важным элементом в процессе разрешения конфликта. Однако эти встречи не должны проводиться ради встреч. Если организуется встреча на уровне президентов, думаю, необходимо обеспечить обсуждение предлагаемого сопредседателями плана по урегулированию конфликта и его имплементацию. Вот почему мы всегда особо выделяем необходимость субстантивного характера переговоров.

- Ожидается ли трехсторонняя встреча глав МИД России, Азербайджана, Армении?

— Пока что таких предложений не поступало. Последняя встреча, как известно, прошла в апреле этого года в Москве.

- МИД РФ выступил с заявлением о проблемах с допуском граждан России с армянской фамилией в Баку. Были ли контакты между МИДами двух стран для прояснения ситуации?

— Появление такой информации, совпавшей по времени с варварским убийством малолетней девочки и ее бабушки армянскими военными, которое вызвало большой эмоциональный всплеск в азербайджанском обществе, стало источником серьезного удивления и непонимания. Азербайджанское общество, переживающее боль агрессии и оккупацию 20% своих земель со стороны Армении, где были совершены чудовищные по своей жестокости этнические чистки, когда порядка 700 тысяч человек насильственным образом были выселены из мест своего постоянного проживания, справедливо испытывает болезненную чувствительность к этой теме.

В первую очередь, необходимо сдвинуть с места переговорный процесс и как минимум вывести армянские войска, поэтапно, из оккупированных территорий. Это даст возможность временно перемещенным лицам вернуться в места своего постоянного проживания. Параллельно найдут свои решения вопросы безопасности, возобновятся коммуникации, заработает экономический фактор, у людей появится доверие и постепенно исчезнут подозрение и обида, существующая сегодня среди армян и азербайджанцев. А то иногда у нас складывается впечатление, будто нас пытаются заставить принять ситуацию как свершившийся факт — fait accompli.

Кстати, лица армянской национальности — граждане различных стран, включая Армению, неоднократно посещали Азербайджан по этим или иным поводам. Но все это были поездки соответствующе организованные и заранее оговоренные и подготовленные. В этом случае никаких проблем не возникло.

Мы постарались донести это российской стороне по дипломатическим каналам.

- Обсуждали ли с вашей стороны вопрос ликвидации Всероссийского азербайджанского конгресса в Москве?

— Мы неоднократно на разных уровнях выражали свое отношение к этому вопросу. Эта организация играла важную связующую роль в развитии гуманитарных и прочих отношений между двумя странами. По имеющейся у нас информации, ВАК устранила все предъявленные ей правовые недочеты. И по этому вопросу надеемся на позитивный исход апелляционного решения.

- Как обстоят дела с определением статуса Каспия? Есть ли консенсус?

— Для определения правового статуса Каспия действует рабочая группа на уровне заместителей министров иностранных дел. Несмотря на то, что не удалось пока прийти к итоговому консенсусу, между сторонами сформировался диалог и атмосфера взаимопонимания. Около 70-80% итогового документа уже согласовано.

Каспийское море — не разъединяющее, а объединяющее нас богатство. Положительным фактом является то, что прикаспийские государства смогли, шаг за шагом, объединяя усилия, приблизиться к решению. Несмотря на то, что правовой статус пока не определен, сформирована правовая база по вопросам сотрудничества сохранения флоры и фауны Каспия, взаимной помощи при чрезвычайных ситуациях, в борьбе против терроризма и других областях. Эта база дает нам основу продвигаться дальше в вопросе конечного определения правового статуса Каспия.