В Совфеде призвали соблюдать принцип взаимности при решении вопроса КНДР

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россия призывает КНДР, США и Южную Корею соблюдать принцип взаимности при решении вопроса ядерного разоружения Пхеньяна, заявил РИА Новости первый замглавы оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич в воскресенье.
"Россия сожалеет, что в КНДР отказались вести переговоры с США по ядерной программе, но такая реакция Пхеньяна была вполне предсказуема", — сказал Клинцевич.
Он добавил, что Россия по-прежнему считает, что конфликт на Корейском полуострове может быть урегулирован при соблюдении его сторонами двух взаимосвязанных условий: объявления КНДР моратория на испытания ядерного оружия и пуски баллистических ракет, а также отказа США и Южной Кореи от проведения совместных военных учений у границ Северной Кореи.
"Россия вновь предлагает вернуться к принципам "взаимности", содержащимся в нашем совместном с Китаем заявлении, считая, что в целях разрешения этого опаснейшего конфликта нельзя отвергать с порога ничего, что имеет шансы на успех", — подчеркнул он.