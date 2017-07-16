В Совфеде призвали соблюдать принцип взаимности при решении вопроса КНДР

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россия призывает КНДР, США и Южную Корею соблюдать принцип взаимности при решении вопроса ядерного разоружения Пхеньяна, заявил РИА Новости первый замглавы оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич в воскресенье.

Ранее власти Северной Кореи заявили в ответ на призывы США "усилить глобальное давление" на КНДР, что Пхеньян не будет обсуждать свою ядерную и ракетную программы, пока Вашингтон не прекратит "враждебную политику".

"Россия сожалеет, что в КНДР отказались вести переговоры с США по ядерной программе, но такая реакция Пхеньяна была вполне предсказуема", — сказал Клинцевич.

Он добавил, что Россия по-прежнему считает, что конфликт на Корейском полуострове может быть урегулирован при соблюдении его сторонами двух взаимосвязанных условий: объявления КНДР моратория на испытания ядерного оружия и пуски баллистических ракет, а также отказа США и Южной Кореи от проведения совместных военных учений у границ Северной Кореи.

"Должен констатировать, что Запад достаточно прохладно встретил эту инициативу России и Китая, расценив ее как нереалистичную, ничего в то же время не предложив взамен", — отметил Клинцевич. В результате, по его словам, идет дальнейшая эскалация напряженности на Корейском полуострове, создающая угрозу и для других районов мира.

"Россия вновь предлагает вернуться к принципам "взаимности", содержащимся в нашем совместном с Китаем заявлении, считая, что в целях разрешения этого опаснейшего конфликта нельзя отвергать с порога ничего, что имеет шансы на успех", — подчеркнул он.