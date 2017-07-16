В КНДР прокомментровали призывы США к глобальному давлению на Пхеньян

ТОКИО, 16 июл — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Последние призывы правительства США "усилить глобальное давление" на КНДР исключают любой диалог по денуклеаризации Корейского полуострова, говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

"Разговоры о "глобальных действиях", обвиняя суверенное государство в обладании возможностями самообороны, являются живым проявлением силовой политики в стиле (президента США Дональда) Трампа, предназначенной для преследования интересов США путем жертвования чужих. Это просто последняя отчаянная попытка тех, кто потерял самообладание, пораженный стратегическим положением КНДР", — отмечается в сообщении.

ЦТАК подчеркивает, что "все бандитские попытки США мобилизовать весь мир на участие в кампании против суверенного государства только по причине, что оно попало в немилость (США), никогда не сработают в современном мире".

"США должны осознать тот факт, что пока США не прекратят свою вражескую политику против КНДР, ядерная и ракетная программа КНДР никогда не станет предметом переговоров и диалог по денуклеаризации КНДР не будет возможен никогда", — говорится в комментарии.

Центральное телевидение КНДР 4 июля объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". Максимальная высота полета ракеты составила якобы 2802 километра, дальность — 933 километра. В Пентагоне также заявили, что была испытана МБР. Между тем, как сообщило позднее министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 километров, а не на заявленные 2802 километра, и пролетела порядка 510 километров, а не 933. По заключению Минобороны России, речь идет об испытании ракеты средней дальности.