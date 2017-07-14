Без "Вестей": редакцию украинской газеты заблокировали силовики

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Украинские спецслужбы проводят обыск в редакции украинского издания "Вести", остановив работу сотрудников.

В редакционный офис, который находится в торговом центре "Гулливер" в центре Киева, вместе с сотрудниками спецслужб лично явился и главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Правоохранители перекрыли входы в здание и выпускают людей наружу только после осмотра личных вещей и предъявления документов. Перед началом обысков силовики оцепили также весь квартал, прилегающий к торговому центру "Гулливер". Операцию проводили бойцы спецназа с полным боекомплектом и на бронетехнике, сообщило издание "Страна.UA".

В обысках участвуют сотрудники полиции и военной прокуратуры. "Нацполиция и ГПУ проводят следственные действия в офисных помещениях ТРЦ "Гулливер", — заявил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко в Facebook подтвердил данную информацию и извинился перед посетителями торгового центра.

"Вести" под угрозой закрытия

Как заявил на брифинге Анатолий Матиос, обыски связаны с финансированием медиахолдинга — оно якобы осуществляется из средств, получаемых за предоставление в пользование тысячи железнодорожных вагонов. "Надеюсь, что с сегодняшнего дня тысяча вагонов, стоимость которых составляет около 40 миллионов долларов, уже не будет приносить доход для бесплатного распространения такой хорошей газеты, как "Вести", и других фейковых сайтов", — цитирует Матиоса " Корреспондент.net ".

По его словам, генпрокуратура ожидает прекращения выхода газеты "Вести" с пятницы. Журналисты издания, однако, обыску не подвергаются и вообще не являются фигурантами уголовного дела, сказал Матиос.

Версия Авакова

Глава МВД Украины Арсен Аваков также утверждает, что обыски не связаны с работой журналистов. По его словам, причиной стали финансовые махинации бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко.

"Подчеркиваем, что это расследование и эта операция не касаются содержания журналистских материалов, которые они публикуют в соответствующих изданиях. Речь идет только о финансовых манипуляциях", — пояснил он.

Версия редакции

Однако, по мнению главного редактора газеты Оксаны Омельченко, именно критика в адрес властей стала причиной обысков в редакции. Омельченко также сообщила, что представители спецслужб ворвались в офисы, не предъявив постановления суда на обыск. Кроме того, правоохранители пригрозили прекратить трансляцию радио "Вести" после сообщений об обысках, есть сложности с размещением материалов на сайте издания.

"За 4,5 года работы холдинга это уже четвертый обыск, сегодня — с оцеплением квартала и бронетехникой", — рассказала она. По ее словам, "Вести" отказываются подчиняться указаниям, исходящим из администрации президента, и публикуют правдивые материалы о ситуации на Украине.

В сообщении на сайте издания обыски названы "спланированной акцией захвата", направленной на отъем имущества и прекращение работы критически настроенных СМИ. "Призываем украинское и международное медиасообщество, неравнодушных экспертов и активистов, лидеров мнений и гражданское общество поддержать "Вести" в борьбе за свободу слова и право говорить", — заявили журналисты.

Газета "Вести" издается самым большим тиражом среди всех ежедневных изданий Украины — 350 тысяч экземпляров. В ее редакции неоднократно проходили обыски, которые в Совете нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) объясняли подозрениями в нелегальном финансировании газеты.

Главредом издания ранее был нынешний главный редактор портала "Страна.UA" Игорь Гужва. В конце июня обыски прошли в редакции и этого интернет-издания, самого Гужву задержали по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист считает дело против него спланированной провокацией.