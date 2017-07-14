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В мире

Без "Вестей": редакцию украинской газеты заблокировали силовики

18:0114.07.2017
(обновлено: 18:04 14.07.2017)
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© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкОбыски в офисах украинского издания ВестиОбыски в офисах украинского издания Вести
© РИА Новости / Алексей Вовк
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Украинские спецслужбы проводят обыск в редакции украинского издания "Вести", остановив работу сотрудников.

Сотрудник правоохранительных органов у торгового центра Гулливер в Киеве, где в офисах украинского медиа-холдинга Вести украинские спецслужбы проводят обыски. 14 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Вовк
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В помещениях, принадлежащих экс-министру доходов Украины, проходят обыски

В редакционный офис, который находится в торговом центре "Гулливер" в центре Киева, вместе с сотрудниками спецслужб лично явился и главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Правоохранители перекрыли входы в здание и выпускают людей наружу только после осмотра личных вещей и предъявления документов. Перед началом обысков силовики оцепили также весь квартал, прилегающий к торговому центру "Гулливер". Операцию проводили бойцы спецназа с полным боекомплектом и на бронетехнике, сообщило издание "Страна.UA".

В обысках участвуют сотрудники полиции и военной прокуратуры. "Нацполиция и ГПУ проводят следственные действия в офисных помещениях ТРЦ "Гулливер", — заявил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкОбыски в офисах украинского издания "Вести"
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Обыски в офисах украинского издания "Вести"

Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко в Facebook подтвердил данную информацию и извинился перед посетителями торгового центра.

"Вести" под угрозой закрытия

Манометры на теплоэлектроцентрали в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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"Укрэнерго" сообщила об обысках в главном офисе
Как заявил на брифинге Анатолий Матиос, обыски связаны с финансированием медиахолдинга — оно якобы осуществляется из средств, получаемых за предоставление в пользование тысячи железнодорожных вагонов. "Надеюсь, что с сегодняшнего дня тысяча вагонов, стоимость которых составляет около 40 миллионов долларов, уже не будет приносить доход для бесплатного распространения такой хорошей газеты, как "Вести", и других фейковых сайтов", — цитирует Матиоса "Корреспондент.net".

По его словам, генпрокуратура ожидает прекращения выхода газеты "Вести" с пятницы. Журналисты издания, однако, обыску не подвергаются и вообще не являются фигурантами уголовного дела, сказал Матиос.

Версия Авакова

Глава МВД Украины Арсен Аваков также утверждает, что обыски не связаны с работой журналистов. По его словам, причиной стали финансовые махинации бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко.

"Подчеркиваем, что это расследование и эта операция не касаются содержания журналистских материалов, которые они публикуют в соответствующих изданиях. Речь идет только о финансовых манипуляциях", — пояснил он.

Версия редакции

Однако, по мнению главного редактора газеты Оксаны Омельченко, именно критика в адрес властей стала причиной обысков в редакции. Омельченко также сообщила, что представители спецслужб ворвались в офисы, не предъявив постановления суда на обыск. Кроме того, правоохранители пригрозили прекратить трансляцию радио "Вести" после сообщений об обысках, есть сложности с размещением материалов на сайте издания.

© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкОбыски проходят в офисах украинского издания "Вести"
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Обыски проходят в офисах украинского издания "Вести"

"За 4,5 года работы холдинга это уже четвертый обыск, сегодня — с оцеплением квартала и бронетехникой", — рассказала она. По ее словам, "Вести" отказываются подчиняться указаниям, исходящим из администрации президента, и публикуют правдивые материалы о ситуации на Украине.

В сообщении на сайте издания обыски названы "спланированной акцией захвата", направленной на отъем имущества и прекращение работы критически настроенных СМИ. "Призываем украинское и международное медиасообщество, неравнодушных экспертов и активистов, лидеров мнений и гражданское общество поддержать "Вести" в борьбе за свободу слова и право говорить", — заявили журналисты. 

Бывший главный редактор ежедневной газеты Вести Игорь Гужва. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Котенко
Главред издания "Страна.ua" заявил о давлении украинских властей на суд

Газета "Вести" издается самым большим тиражом среди всех ежедневных изданий Украины — 350 тысяч экземпляров. В ее редакции неоднократно проходили обыски, которые в Совете нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) объясняли подозрениями в нелегальном финансировании газеты.

Главредом издания ранее был нынешний главный редактор портала "Страна.UA" Игорь Гужва. В конце июня обыски прошли в редакции и этого интернет-издания, самого Гужву задержали по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист считает дело против него спланированной провокацией.

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