Аваков заявил, что обыски в "Вестях" не связаны с работой журналистов

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости. Обыски в офисах украинского медиа-холдинга "Вести" в торговом центре "Гулливер" не связаны с работой журналистов, а касаются финансовых махинаций бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко, заявил в пятницу глава МВД Арсен Аваков.

Ранее в пятницу украинское издание "Вести" заявило, что в его офисе в "Гулливере" в центре Киева спецслужбы проводят обыски, работа редакции заблокирована. Позже главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что правоохранители проводят более 180 обысков в помещениях, расположенных в ТРЦ "Гулливер", которые принадлежат Клименко, в том числе в редакции "Радио Вести".

"Подчеркиваем, что это расследование и эта операция не касаются содержания журналистских материалов, которые они публикуют в соответствующих изданиях. Речь идет только о финансовых манипуляциях", — сказал Аваков на брифинге, который транслировал телеканал "112. Украина".