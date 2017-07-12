Порошенко назвал украинский паспорт "одним из самых почитаемых"

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Украинский паспорт становится одним из наиболее уважаемых в других странах, заявил Петр Порошенко в ходе выступления в Сумах, которое транслировал телеканал "112 Украина".

"Украинский паспорт становится одним из самых уважаемых и почитаемых в мире", — сказал украинский президент. По его мнению, это связано с введением безвизового режима со странами ЕС.

Вместе с тем большинство украинцев не планируют в ближайшее время посещать страны Евросоюза из-за низкого материального положения — таковы данные соцопроса, проведенного Институтом Горшенина в сотрудничестве с представительством Фонда Фридриха Эберта на Украине и в Белоруссии.

При этом около 600 тысяч украинцев намерены получить российское гражданство, сообщил первый замглавы МВД Александр Горовой. Ранее в среду Госдума одобрила упрощение процесса получения гражданства и вида на жительство в России для украинцев — им будет достаточно подписать заявление об отказе от украинского гражданства.