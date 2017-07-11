КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Большинство украинцев не планируют в ближайшее время посещать Европу из-за низкого материального положения, свидетельствуют результаты социологического опроса Института Горшенина в сотрудничестве с представительством Фонда Фридриха Эберта на Украине и Белоруссии международного института социологии (КМИС).

С 11 июня Украина получила безвизовый режим с Европой: для поездок в страны Шенгенской зоны достаточно предъявить на границе биометрический паспорт. Жители страны могут свободно находиться в ЕС 90 дней в течение полугода, при этом поправки не дают права на работу или учебу. Кроме того, Евросоюз может приостановить действие безвизового режима в случае проблем с миграцией и безопасностью.

Социологи выяснили, что 71,6% опрошенных не планируют в течение года посещать страны ЕС, 76,9% из них не могут позволить себе такие поездки из-за низкого материального положения.

Опрос также показал, что 15,4% украинцев просто не хотят ехать в европейские страны, 14,4% респондентам не позволяет сделать это состояние здоровья, 9,2% опрошенных не могут путешествовать из-за заботы за детьми или близкими, а 7,5% – из-за графика на работе. Участники исследования могли выбрать два варианта ответа.

Согласно результатам опроса, за границей были 42,9% респондентов, 70,3% из них ранее посещали страны ЕС. Более трети опровшенных — 39,5% — заявили, что у них есть родственники в Европе.

Социологи также интересовались уровнем дохода украинцев: 61,4% респондентов назвали цифру менее 115 долларов, 24,7% – от 115 до 330 долларов, 4,8% — от 330 до 445 долларов. При этом никто из опрошенных не имел доходы выше 700 долларов.

Опрос проводился с апреля по июнь по всей Украине за исключением неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Всего социологи опросили две тысячи совершеннолетних украинцев.