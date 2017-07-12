Более полумиллиона украинцев ждут предоставления российского гражданства

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Около 600 тысяч украинцев ждут решения о предоставлении им российского гражданства, сообщил в среду первый замглавы МВД Александр Горовой.
"Сегодня решение вопроса, который стоит на повестке дня, от нас ждут, по нашим подсчетам, порядка 600 тысяч украинцев, которые приехали на территорию РФ, уже интегрировались, привезли детей, обустраивают быт. И нам необходимо принять оперативно это решение", — сообщил Горовой на пленарном заседании Госдумы при обсуждении поправок, которые упрощают процесс получения гражданства РФ украинцами.
Госдума в среду приняла поправки, которые упрощают процесс получения гражданства и вида на жительство в РФ для украинцев; теперь им будет достаточно подписания заявления об отказе от украинского гражданства, и не будет требоваться соответствующая справка от уполномоченных органов Украины.
Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что у граждан Украины, желающих отказаться от гражданства этой страны и приобрести гражданство РФ, возникают сложности с получением необходимых документов в полномочных органах Украины.