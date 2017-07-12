Санкционный тупик Трампа: почему Вашингтону не справиться с КНДР

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Очередной "контрольный вброс" западных СМИ вновь привлек внимание в мире к северокорейской проблеме. Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что США распространили среди постоянных членов Совета Безопасности ООН — России, Китая, Великобритании и Франции — текст проекта резолюции об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное Пхеньяном очередное ракетное испытание. Постоянное представительство России при ООН опровергло эту информацию, сообщив, что подобный документ российское постпредство не получало.

"О своем отношении к этому проекту Россия сможет сказать только после его официального распространения в Совете Безопасности и глубокого экспертного изучения", — заявил пресс-секретарь постпредства Федор Стржижовский. Скорее всего, ни Россия, ни Китай не поддержат проект американской резолюции.

Произведенная таким образом рекогносцировка информационного поля позволила выяснить расстановку сил: если Соединенные Штаты и их западные союзники продолжают настаивать на дальнейшем закручивании гаек Пхеньяну, то Россия и Китай выступают за диалог с Северной Кореей. В Москве и Пекине убеждены, что усиление давления на КНДР ведет не к урегулированию ситуации в Дальневосточном регионе, а, наоборот, окончательно загоняет ее в тупик, делая не только все менее разрешимой, но и все более взрывоопасной.

Терпения не хватило

Во вторник, 4 июля, США праздновали свой День независимости. А Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". В заявлении отмечалось, что максимальная высота полета ракеты составила 2802 километра и пролетела она 933 километра. Министерство обороны России, правда, уточнило, что тактико-технические характеристики запущенной ракеты соответствовали ракете средней дальности. Но в Пентагоне все же согласились с тем, что речь скорее идет о МБР.

Этот старт новой северокорейской ракеты стал неприкрытым вызовом для США — и не только потому, что состоялся он в день американского национального праздника. Вступив в январе в должность президента США, Дональд Трамп, по сути, провозгласил отказ от политики "стратегического терпения", проводившейся его предшественником Бараком Обамой. Это коснулось не только Северной Кореи, но также Ирана и Кубы.

Трамп де-факто признал, что политика предыдущей администрации была ошибочной и потому потерпела неудачу. Он открыто заявил, что его страна не должна и не будет ослаблять прессинг на режимы, представляющие угрозу мировой стабильности. Что не попытки наладить отношения и договориться, а лишь усиливающееся давление может заставить их изменить свою политику. Тогда ни у кого в мире не останется иллюзий, что санкции и изоляцию можно просто "пересидеть".

Ответом Пхеньяна на эту риторику стали новые запуски ракет и новые ядерные испытания, которые он демонстративно не собирается ни прекращать, ни сокращать. В 2015 году КНДР осуществила 15 ракетных запусков, в 2016-м — 33, в нынешнем — уже десять. В 2016 году страна провела два испытания ядерного оружия.

© REUTERS / KCNA Лидер КНДР Ким Чен Ын после испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14" © REUTERS / KCNA Лидер КНДР Ким Чен Ын после испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14"

На минувшей неделе постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что ее страна подготовит проект резолюции Совбеза, предусматривающий ужесточение санкций в отношении Северной Кореи. По ее словам, мировое сообщество может "отрезать основные источники твердой валюты" для КНДР, в том числе ввести новые ограничения на поставки нефти, "ужесточить ограничения воздушных и морских сообщений", а также ввести адресные санкции в отношении "высокопоставленных официальных лиц", которые имеют отношение к ракетно-ядерной программе страны. В поддержку позиции Вашингтона высказались Лондон и Париж.

В свою очередь, заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков заявил, что санкции "загоняют в тупик" процесс политико-дипломатического урегулирования ситуации вокруг Северной Кореи.

Разные взгляды

Северокорейский лидер Ким Чен Ын не раз заявлял, что его страна разрабатывает ядерное оружие и средства его доставки, предназначая все это для главного своего врага — Соединенных Штатов. Фактически же ситуация сегодня выглядит так: ракета, успешно испытанная КНДР 4 июля, теоретически действительно может поразить территорию США. Правда, сегодня речь идет лишь о том, что она способна долететь до Аляски, но не до Вашингтона и Нью-Йорка.

© AFP 2017 / Jung Yeon Je Трансляция новостей о запуске баллистической ракеты КНДР в Сеуле © AFP 2017 / Jung Yeon Je Трансляция новостей о запуске баллистической ракеты КНДР в Сеуле

Принципиально в ином положении находятся другие страны — соседи КНДР. Имеющиеся у Пхеньяна ракеты могут, к примеру, поразить и Пекин, и крупные российские города. Не говоря уже о Южной Корее или, к примеру, Японии — в случае возникновения ядерного конфликта территории этих государств целиком оказываются под ударами, причем наносимыми с обеих сторон.

Во многом именно этим обстоятельством объясняется разница в подходах к политике сдерживания КНДР. На востоке Евразии не на шутку опасаются того, что дальнейшее нагнетание напряженности вокруг Северной Кореи значительно усиливает опасность случайного развязывания ядерного конфликта.

"Для начала ядерной войны может хватить лишь одного неадекватного американского военного чиновника или одного такого же неадекватного радикального северокорейского патриота", — отмечает в статье в журнале Foreign Affairs исполнительный директор Китайского центра совместных исследований Южно-Китайского моря, профессор университета в Нанкине Фэн Чжу.

Он уточняет также, что даже если удар непосредственно по Китаю не будет нанесен, то потоки радиации от ядерного обстрела территории КНДР могут вызвать катастрофу в китайских мегаполисах — например в Шэньяне, городе с населением 7,8 миллиона человек в провинции Ляолин.

© AP Photo / Korea News Service Лидер КНДР Ким Чен Ын осматривает ракету "Хвасон-14" перед испытаниями. 4 июля 2017 © AP Photo / Korea News Service Лидер КНДР Ким Чен Ын осматривает ракету "Хвасон-14" перед испытаниями. 4 июля 2017

И Пекин и Москву не устраивают в политике Вашингтона в отношении Северной Кореи и многие другие моменты. Например, размещение американской ПРО THAAD в Южной Корее не только послужит "зонтиком" от ракет КНДР, но и потенциально может стать препятствием для запуска китайских ракет. Для России размещение противоракет США в непосредственной близости от ее границ также не сулит ничего хорошего.

Кнут или пряник?



Администрация Трампа прилагает немалые усилия для того, чтобы подтолкнуть Пекин к более решительному и жесткому воздействию на Пхеньян с целью заставить его отказаться от продолжения реализации своей ракетно-ядерной программы. Эта тема неоднократно оказывалась главной в переговорах американского президента с председателем Китая Си Цзиньпином — и по телефону, и в ходе недавней личной встречи двух лидеров на саммите G20 в Гамбурге.

© AP Photo / Evan Vucci Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита G20 © AP Photo / Evan Vucci Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита G20

С аналогичным призывом к Си Цзиньпину на полях саммита обратился и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Вашингтон и Токио настаивают, в частности, на том, чтобы Пекин сократил поставки нефти в КНДР и минимизировал экономическое сотрудничество с этой страной по всем другим направлениям, а также прекратил использование труда северокорейских рабочих на китайских предприятиях.

Пекин, однако, не спешит навстречу этим призывам, предпочитая сохранять более сдержанную позицию и дистанцируясь от ответственности за политику КНДР, которую ему пытаются навязать. Так, Си Цзиньпин ответил Абэ, что Китай делает необходимое для поддержания санкций со стороны ООН, имея в виду главным образом приостановление импорта угля из КНДР, что в свое время нанесло весьма болезненный удар по северокорейской экономике и отрицательно отразилось на темпах работы над ракетно-ядерной программой. Си Цзиньпин также добавил, что Китай ориентирован на ведение диалога, наряду с санкциями, заявив, что настроен против "односторонних санкций".

Следом официальное китайское информагентство Синьхуа распространило заявление МИД КНР, в котором официальный представитель внешнеполитического ведомства Гэн Шуан прямо сказал, что его страна не является ни фокусом ядерной проблемы Корейского полуострова, ни стороной, обостряющей напряженность. А для разрядки этой напряженности, по словам китайского дипломата, "другие заинтересованные стороны также должны взять на себя ответственность".

© AFP 2017 / Kim Won-Jin Жители Пхеньяна следят за новостями о запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». 4 июля 2017 © AFP 2017 / Kim Won-Jin Жители Пхеньяна следят за новостями о запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». 4 июля 2017

Таким образом, можно не сомневаться, что резолюция Совбеза ООН по Северной Корее в том виде, в котором ее предлагают США при поддержке Великобритании и Франции, не имеет шансов быть принятой — ее ждет вето двух других постоянных членов Совета Безопасности: России и Китая.

И дело тут не только в том, что и Россия и Китай небезосновательно опасаются, что в случае принятия этой резолюции под санкциями за ее нарушение могут оказаться китайские и, возможно, российские компании. Но прежде всего в том, что сама политика усиления санкционного давления на Пхеньян давно показала свою несостоятельность и безрезультативность — причем в гораздо более очевидной степени, чем политика "стратегического терпения" Барака Обамы.

Позиция России сегодня состоит в том, чтобы путем переговоров убедить Пхеньян ввести мораторий на ядерные и ракетные испытания. Однако за океаном ее воспринимают скептически.