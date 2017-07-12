ООН, 12 июл — РИА Новости. Постпредство РФ при ООН не подтверждает информацию о распространении проекта резолюции США по новым санкциям в отношении КНДР, Россия выскажет свое отношение к документу только после того, как он будет представлен в Совете Безопасности официально.

Так в постпредстве РФ прокомментировали последние сообщения СМИ.

"О своем отношении к этому проекту Россия сможет сказать только после его официального распространения в Совете Безопасности и глубокого экспертного изучения", — заявил пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

В среду газета "Известия" со ссылкой на источник в российских дипломатических кругах сообщила, что Россия и КНР не поддержат в СБ ООН проект резолюции США по КНДР. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на двух дипломатов сообщило, что США распространили среди постоянных членов Совета Безопасности — России, КНР, Великобритании и Франции — проект резолюции, подразумевающий введение новых санкций в отношении КНДР в связи с предполагаемым испытанием межконтинентальной ракеты.

Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету 4 июля. На заседании СБ ООН 5 июля Россия заявляла, что речь идет о ракете средней дальности, США — что о межконтинентальной ракете. США, Франция и Великобритания считают, что ответом на очередной пуск КНДР должна стать новая санкционная резолюция СБ. Заместитель российского постпреда Владимир Сафронков говорил, что санкции "загоняют в тупик" проблемы на Корейском полуострове.