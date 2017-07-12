МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время саммита G20 призвал председателя КНР Си Цзиньпина приостановить экспорт нефти в КНДР, сообщает газета Nikkei со ссылкой на многочисленные источники, близкие к японскому правительству.

Как отмечает издание, встреча двух лидеров состоялась на полях саммита G20 в Гамбурге в субботу.

"Сейчас крайне важно усилить давление на КНДР, и я хочу, чтобы вы играли более конструктивную роль", — приводит издание слова Абэ.

Лидер КНР, в свою очередь, ответил, что Китай делает необходимое для поддержания санкций со стороны ООН, имея в виду главным образом приостановление импорта угля из Северной Кореи. Си Цзиньпин также добавил, что Китай ориентирован на ведение диалога, наряду с санкциями, заявив, что настроен против "односторонних санкций".

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на двух дипломатов сообщило, что США распространили среди постоянных членов Совета Безопасности – России, КНР, Великобритании и Франции — проект резолюции, подразумевающий введение новых санкций в отношении КНДР в связи с предполагаемым испытанием межконтинентальной ракеты.

Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету 4 июля. Россия заявляла, что речь идет о ракете средней дальности, США — что о межконтинентальной ракете. Пуск обсуждался на экстренном заседании СБ ООН 5 июля. США, Франция и Великобритания считают, что ответом на очередной пуск КНДР должна стать новая санкционная резолюция СБ. Заместитель российского постпреда Владимир Сафронков говорил, что санкции "загоняют в тупик" проблемы на Корейском полуострове.