Госдеп США одобрил продажу комплексов Patriot Румынии

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Государственный департамент одобрил возможную сделку по продаже зенитно-ракетных комплексов Patriot Румынии, сообщает Рейтер со ссылкой на Управление военного сотрудничества министерства обороны США.

Сумма контракта оценивается в 3,9 миллиарда долларов. Генеральными подрядчиками станут американские фирмы Raytheon и Lockheed Martin.

В апреле СМИ писали, что Румыния обратилась к США с запросом на закупку комплексов ПВО Patriot. Также сообщалось, что в планы румынского правительства входит создание интегрированной системы противовоздушной обороны, в которую, помимо Patriot, должны входить шесть истребителей F-16.

В июле о соглашении с США о поставках ЗРК Patriot объявили в Польше. Первые комплексы, оснащенные новейшей системой управления огнем IBCS, должны оказаться в распоряжении Варшавы в 2022 году.

По мнению ряда экспертов, покупка Польшей комплексов Patriot не несет угрозы национальной безопасности России. Так, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский считает, что "устаревшая" техника не выдерживает сравнения с современной российской системой С-400.