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В мире

Системы ПРО Patriot в Польше не будут угрожать России, считают эксперты

11:2206.07.2017
(обновлено: 11:42 06.07.2017)
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© AFP 2017 / Ziv KorenАрмейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США. Архивное фотоАрмейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США. Архивное фото
© AFP 2017 / Ziv Koren

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Покупка Польшей американских комплексов противовоздушной обороны Patriot не нарушает стратегического баланса сил в регионе, угрожать России реально будет только позиционный район американской противоракетной обороны, работы по созданию которого сегодня ведутся на польской территории, считает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная Оборона" Игорь Коротченко.

Батарея американских ракет ПВО Пэтриот в Польше. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Польша получит американские ПВО Рatriot в 2022 году

Министерство национальной обороны Польши и министерство обороны США в ночь на четверг подписали соглашение о поставке Варшаве систем ПВО Patriot. Поставки комплексов должны начаться в 2022 году.

"Покупка комплексов Patriot Польшей — это внутреннее дело этой страны, учитывая, что данные комплексы не нарушают стратегический баланс сил и не влияют каким-либо образом на функционирование Российских стратегических ядерных сил. В данном случае речь идет о расширении возможностей Польши в области противовоздушной обороны. Patriot не представляет угрозы, точно так же, как российские системы С-400 в Калининградской области не представляют угрозы для соседних стран", — сказал Коротченко РИА Новости.

По его словам, угрозу безопасности РФ могло бы представлять размещение на территории американской системы ПРО Aegis с противоракетами SM-3.

Солдаты польской армии и армии США на церемонии открытия военных учений Анаконда-16 в Польше
© AP Photo / Alik Keplicz
Эксперт о войсках США в Польше: у Варшавы – критически важная цель

"А вот создание в Польше позиционного района американской противоракетной обороны на базе системы Aegis и новейших противоракет SM-3 будет расценено Россией как реальный вызов и угроза нашей безопасности. Здесь речь шла бы о возможности, которую получит США, используя позиционный район ПРО в Польше, создавать реальную угрозу российским МБР", — добавил эксперт.

В "безобидности" Patriot не сомневается и главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. По его словам, "устаревшая" техника не выдерживает сравнения с современной российской системой С-400.

"Для России угрозы эта система не представляет. Надо понимать, что она, несмотря на свою поэтапную модернизацию, имеет ряд недостатков. Во-вторых, это все-таки система оборонительного типа и не имеет возможности использовать какие-либо ударные типы ракетного оружия. Если сравнивать с российской системой ПВО С-400, то Patriot уступает ей по ряду параметров, в частности, по возможностям борьбы с высокоточными баллистическими ракетами и по мобильности", — отметил Мураховский.

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