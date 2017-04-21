Румыния намерена закупить у США системы Patriot, сообщили СМИ

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Правительство Румынии обратилось с запросом на закупку у США систем ПВО Patriot ("Пэтриот"), сообщает портал Defense News со ссылкой на производителя систем, компанию Raytheon.

"Румыния заявила о намерении расширить свой оборонный потенциал через закупку Patriot. Raytheon уже давно поддерживает отношения с Румынией и будет сотрудничать с США и правительством Румынии, чтобы этот партнер по НАТО решил свои задачи в области обороны", — говорится в заявлении компании.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на минобороны Румынии сообщило, что власти страны планируют создать интегрированную систему противовоздушной обороны, в которую, помимо Patriot, войдут шесть истребителей F-16.

Общая сумма закупок не уточняется.

В марте министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил, что Варшава подпишет соглашение на поставку восьми систем ПВО Patriot до конца текущего года.