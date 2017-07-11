МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Британские боевые корабли, включая новейший авианосец "Королева Елизавета", уязвимы для современных российских и китайских вооружений, пишет The Telegraph со ссылкой на доклад, подготовленный аналитическим центром Royal United Services Institute.

По оценке аналитиков, Россия и Китай обладают высокоточным оружием, которое представляет серьезную угрозу для надводных кораблей, крупных самолетов и наземных вооружений, включая наиболее бронированные из них.

Кроме того, западные страны не могут полностью рассчитывать и на спутниковые системы связи, говорится в докладе. Российские и китайские ракеты способны вывести из строя системы спутниковой связи и позиционирования, на которые полагаются вооруженные силы западных стран.

"Ракеты, стоимость которых намного меньше полумиллиона фунтов стерлингов за единицу, способны по меньшей мере вывести из строя британский авианосец, который стоит более 3 миллиардов", — предупреждают авторы доклада.

В докладе также отмечается, что с 2003 года объем финансирования, выделяемого британским министерством обороны на научно-исследовательские работы, упал на 27%, а затраты на опытно-конструкторские разработки урезали более чем вдвое.

Авианосец "Королева Елизавета" — крупнейший военный корабль в истории Великобритании. По данным СМИ, его стоимость превысила три миллиарда фунтов стерлингов. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что новый авианосец вызовет зависть у России. В ответ в российском оборонном ведомстве назвали "Королеву Елизавету" "удобной целью".