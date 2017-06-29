В Минобороны назвали новый британский авианосец "удобной морской целью"

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что британский авианосец "Королева Елизавета" "удобная морская цель".
"Заявления главы британского военного ведомства Майкла Фэллона относительно превосходства внешней красоты нового авианосца над российским авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" демонстрируют откровенное незнание им военно-морской науки. И прежде всего, сути отличий "авиаматки", которым де-факто является британский авианосец, от авианесущего крейсера проекта 1143.5 "Адмирал Кузнецов", — сказал Конашенков.
"Поэтому, в отличие от авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", оснащенного зенитным, противолодочным и самое главное, противокорабельным ракетным вооружением "Гранит", британский авианосец – всего лишь удобная крупногабаритная морская цель", — подчеркнул представитель Минобороны РФ.
Конашенков заключил, что "с учетом этого, как раз в интересах британского королевского флота – в открытом море не демонстрировать "красоту" своего авианосца ближе нескольких сотен миль от "дальнего родственника".
В феврале этого года единственный в ВМФ РФ тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" вернулся из Сирии с боевой службы в Североморск. За время дальнего похода, который продлился около четырех месяцев, корабельная авианосная группа во главе с "Адмиралом Кузнецовым" прошла около 18 тысяч морских миль.
В дальнейшем планируется провести ремонт и модернизацию крейсера, введенного в строй в 1991 году. По словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, сроки этих работ пока не определены.