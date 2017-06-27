МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что Россия будет "с завистью" смотреть на новый британский авианосец "Королева Елизавета", сообщает The Telegraph.

Фэллон сравнил новейший корабль британских ВМС с российским авианосцем "Адмирал Кузнецов", который он назвал "обветшавшим". "Я думаю, русские будут смотреть на этот корабль с долей зависти", — заявил он.

По утверждению главы оборонного ведомства Великобритании, российские военные собираются следить за авианосцем. Руководство ВМС страны уже пообещало использовать в качестве эскорта для "Королевы Елизаветы" фрегат или эсминец, а также поднимать с береговых баз вертолеты для поиска российских субмарин, напоминает The Telegraph.

Авианосец "Королева Елизавета" — крупнейший корабль ВМС Великобритании за всю историю, его водоизмещение составляет 65 000 тонн, а стоимость, по данным СМИ, достигла 3,5 миллиардов фунтов стерлингов.

Ранее в СМИ появилась информация, что новейший корабль может оказаться уязвимым для кибератак из-за устаревшего программного обеспечения. Британские журналисты выяснили, что на компьютерах в диспетчерской комнате корабля установлена операционная система Windows XP, поддержку которой компания Microsoft уже прекратила.

Спуск на воду новых кораблей также может усугубить проблему недостаточного финансирования ВМС страны, которые ежегодно испытывают нехватку средств в размере порядка 500 миллионов фунтов. Кроме того, как ранее писала The Telegraph, необходимость формирования новых экипажей привела к дефициту кадров, при этом ряд критиков указывал, что авианосцы при огромной стоимости крайне уязвимы для современных противокорабельных вооружений.

Британские военные и СМИ ранее внимательно следили за передвижением российской корабельной ударной группы во главе с авианосцем "Адмирал Кузнецов" во время похода к берегам Сирии. В Ла-Манше группу сопровождали боевые корабли и многоцелевые истребители Typhoon. В британской прессе регулярно появлялись сообщения, посвященные российским кораблям.