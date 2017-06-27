Крупнейший корабль британского флота оказался уязвим для кибератак

Британский авианосец Королева Елизавета на верфи в Розетте в Шотландии

Британский авианосец Королева Елизавета на верфи в Розетте в Шотландии

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Самый крупный корабль Королевского военно-морского флота авианосец "Королева Елизавета" может пострадать от кибератак из-за устаревшего программного обеспечения, пишет газета The Telegraph.

В понедельник судно, названное в честь королевы Елизаветы I, впервые отправилось в плавание. Как отмечает издание, на снимках, сделанных журналистами внутри диспетчерской комнаты корабля, заметно, что на компьютерах используется операционная система Windows XP.

Silly season starts with story about Windows XP spotted on carrier HMS Queen Elizabeth https://t.co/fsDhg4hSur pic.twitter.com/5FTQnfnoMa — Modern Royal Navy (@ModernNavy) 15 декабря 2015 г.

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Microsoft прекратила поддержку этой ОС, поэтому информационные системы корабля особенно уязвимы перед угрозой взлома. На многих компьютерах организаций, пострадавших от атаки вируса-шифровальщика Wannacry, была установлена именно Windows XP, подчеркивает газета.

Авианосец Королева Елизавета" — крупнейшее военное судно в истории Великобритании. По данным The Guardian, стоимость корабля составляет 3,5 миллиарда фунтов стерлингов, строительство судна заняло шесть лет.

Кораблю предстоит шесть недель испытаний в Северном море. На борту будут находиться более 700 человек.