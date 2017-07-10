Пушков объяснил сомнения Трампа в реализации договоренностей с Путиным

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа о том, что вопрос о создании рабочей группы по кибербезопасности не обязательно воплотится на практике, можно объяснить огромным прессингом, под которым работает американский лидер, считает российский сенатор Алексей Пушков.

Ранее Трамп в своем микроблоге Twitter написал, что тот факт, что они с Путиным обсуждали формирование группы по кибербезопасности, "не означает, что я думаю, что это может случиться".

"Перед лицом тотальной оппозиции совместной группе по кибербезопасности Трамп дал задний ход. Действует под огромным прессингом. Не его вина, а беда", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

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Путин на пресс-конференции по итогам своего участия в саммите "Группы двадцати" в Гамбурге заявил, что между Россией и США не должно быть ситуаций неопределенности в вопросах кибербезопасности, рабочая группа по этому вопросу, которая будет создана двумя странами, исключит в будущем какие-либо спекуляции. По словам президента РФ, эта тема поднималась и на общих мероприятиях саммита, а Россия представила свои идеи об общих правилах цифровой экономики и кибербезопасности.