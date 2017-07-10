Пушков объяснил сомнения Трампа в реализации договоренностей с Путиным

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа о том, что вопрос о создании рабочей группы по кибербезопасности не обязательно воплотится на практике, можно объяснить огромным прессингом, под которым работает американский лидер, считает российский сенатор Алексей Пушков.
"Перед лицом тотальной оппозиции совместной группе по кибербезопасности Трамп дал задний ход. Действует под огромным прессингом. Не его вина, а беда", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.
Западные СМИ о встрече Трампа и Путина: профи нокаутировал новичка >>
Путин на пресс-конференции по итогам своего участия в саммите "Группы двадцати" в Гамбурге заявил, что между Россией и США не должно быть ситуаций неопределенности в вопросах кибербезопасности, рабочая группа по этому вопросу, которая будет создана двумя странами, исключит в будущем какие-либо спекуляции. По словам президента РФ, эта тема поднималась и на общих мероприятиях саммита, а Россия представила свои идеи об общих правилах цифровой экономики и кибербезопасности.